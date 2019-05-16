مصمم ألعاب فيديو يلتقط صوراً "مشعة" لشوارع طوكيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من عالم الألعاب إلى عالم التصوير والكاميرا، قرر البريطاني، ليام وونغ الانتقال من صنع ألعاب الفيديو إلى التصوير، من خلال التقاط صوراً لمدينة طوكيو خلال السنوات 3 الماضية.

وتتميز صوره بإضاءتها الغريبة والصاخبة، فلا يعتمد المصور على التقاط الصور التقليدية لشوارع طوكيو، بل قرر توظيف معرفته في برنامجي "Photoshop" و"After Effects" لغرض غير عمله المعتاد، وشراء كاميراته الأولى في العام 2015، وذلك بعد زيارة طوكيو العام الماضي.

ويستخدم وونغ التطبيقات المختلفة لزيادة حدة الصورة، وصفاء لونها، لخلق الصور التي تحمل طابعاً سينمائياً مميزاً، إذ قال لـCNN إنه وباستخدام خلفيته في عالم ألعاب الفيديو، استطاع "تحليل كل صورة واستخدام اللون، ومكونات اللقطة".

وحاول وونغ إقامة صيغة جمالية مميزة من خلال التركيز على الأزقة الخلفية للمدن، والتي عادة ما يلتقط الناس الصور لها بعد حلول الظلام، كما رأى المصور أن ما يجعل صوره "مخصصة إلى حد ما" هو أنه "يلتقط كل صورة بعد منتصف الليل".

وتعتبر صورة المرأة في سيارة أجرة من ضمن صور وونغ المفضلة، إذ استذكر المصور حظه الكبير في التقاط هذه الصورة عندما كان عائداً إلى الفندق. وتعتبر الأمطار جزءاً لا يتجزأ من صور وونغ، إذ لفت إلى أنه يحب التقاط الصور للأشخاص الذين يستخدمون المظلات الشفافة، التي لاحظ بأن الأشخاص في طوكيو يستخدمونها أكثر من الأشخاص في المدن الأخرى حول العالم.