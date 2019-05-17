دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—افتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ملعب الوكرة الذي صممته المهندسة العراقية الراحلة، زها حديد، قائلا إنها "أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي.

جاء ذلك في تغريدة لأمير قطر على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب".

من جهتها نشرت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، صورا للملعب على صفحتها بتويتر، قائلة في تعليق: "صممت المعمارية العراقية-البريطانية زهى حديد استاد الوكرة المونديالي أحد ملاعب @roadto2022 الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط. رسالة قطر للعالم ونحن نشهد افتتاح صاحب السمو @TamimBinHamad للملعب: يمكن للمنطقة العربية أيضا أن تكون مصدرا للجمال والإبداع والفرح".

رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر، قال بدوره في تغريدة عن الحدث: "الليلة افتتاح استاد الوكرة، ثاني ملاعب مونديال قطر ٢٠٢٢، والذي يعد صرحاً رياضياً مميزاً ينقل تاريخ قطر للعالم، ونؤكد على أن دولة قطر ماضية قُدماً نحو تقديم مشاريع وبناء ملاعب بأعلى المعايير والمواصفات، ليكون كأس العالم ٢٠٢٢ حدثاً رياضياً استثنائياً".