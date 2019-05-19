دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحمل المسجد الحرام في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية، مكانة عظيمة بين المسلمين. وإذا سبق أن راودك الفضول حول صوت الآذان فيه منذ أكثر من 100 عام، فأنت محظوظ، إذ نشرت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز على "تويتر" وثيقة صوتية "نادرة" للآذان في المسجد الحرام!

ويوم الجمعة، نشرت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو على حسابها الرسمي في "تويتر".

وكان المقطع عبارة عن تسجيل صوتي قديم لصوت الآذان في المسجد الحرام يعود تاريخه إلى أكثر من 138 عاماً، وفقاً للمؤسسة.

وفي حديثها عن التسجيل الصوتي، قالت المؤسسة: "هذا أقدم تسجيل للآذان في المسجد الحرام.. وهو من إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا".

وذكرت المؤسسة أن المقطع الصوتي سُجل على يد المستشرق الهولندي كريستيان سنوك هورخرونيه في عام 1302 هجري (1885 ميلادي).

وفي التغريدة، حثت المؤسسة مستخدمي "تويتر" على تأمل الفروقات بين صوت الآذان في الماضي، أي قبل استخدام مكبرات الصوت، وصوت الآذان اليوم.