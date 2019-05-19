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نشر الأحد ، 19 مايو / أيار 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقط القمر الاصطناعي الإماراتي "خليفة سات" صورة من الفضاء للمسجد الحرام في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية.، احتفالاً بشهر رمضان.

ويُذكر أن "خليفة سات" هو قمر صناعي لرصد الأرض، مهمته الأساسية التقاط صور فضائية عالية الجودة تُظهر تفاصيل الأرض. الصور ذات الجودة العالية تُستخدم في مختلف الاحتياجات.

أما استخدامات صور "خليفة سات" فتتعدّد بين اكتشاف التغيرات، والتخطيط العمراني، ورصد البيئة.

وقام مركز محمد بن راشد للفضاء بتطوير "خليفة سات" في مختبرات تقنيات الفضاء الواقعة في مقر المركز في دبي. ويعتبر القمر الصناعي "خليفة سات ثالث قمر صناعي يمتلكه المركز بعد "دبي سات -1" و"دبي سات - 2"، وأول قمر صناعي إماراتي يُطوّر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمتلك نظام التصوير في "خليفة سات" خاصية التحكم بثلاثة أوضاع رئيسية للتصوير وهي تصوير ستيريو (مجسم) وثلاثي على ذات المسبار، ما يسمح بالتقاط الصور لأي هدف من زوايا مختلفة. وتسمح هذه الخاصية بإنتاج صور مزدوجة مجسمة.

أما الخاصية الثانية فهي تصوير متعدد الأهداف، والذي يسمح بالتقاط عدة أهداف تقع ضمن 600 كيلومتر من المسابر الأرضي، بالإضافة إلى القيام بمناورات بين الأهداف.

وتهدف الخاصية الثالثة، إلى تصوير الفضاء، إذ بإمكان القمر توجيه كاميرا التصوير إلى الأجرام السماوية مثل القمر، والنجوم، لالتقاط صور تُستخدم في تحسين جودة عمليات التصوير.