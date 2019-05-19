صور تُنشر لأول مرة من وراء الكواليس لحفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل صوراً من وراء الكواليس ليومهما الكبير في قلعة وندسور، بالذكرى الأولى لزواجهما.

وشارك الزوجان، اللذين احتفلا بولادة ابنهما مؤخراً، مقطع فيديو على حساب "إنستغرام" الخاص بهما " Sussex Royal"، والذي عرض لقطات غير مرئية تترافق مع موسيقى جوقة المملكة بالخلفية، والتي كانت قد أدت الموسيقى في حفل زفافهما بتاريخ 19 مايو/آيار 2018.

وكتب الثنائي في تعليق على "انستغرام": شكراً لكم على كل الحب والدعم..من الكثيرين في جميع أنحاء العالم. كل واحد منكم ساهم بأن يجعل هذا اليوم أكثر أهمية".

أما الفيديو فيحتوي على صور باللونين الأبيض والأسود، تُظهر الأمير هاري يسير على الدرج مع شقيقه الأمير وليام. وهناك أيضاً لقطات لماركل، تنزل على الدرج يرافقها الأمير تشارلز، وهي تبتسم وتمسك بيدي والدتها دوريا راجلاند.

وقال القصر في تعليق "انستغرام": "ذكرى سنة سعيدة لدوق ودوقة ساسكس..نتمنى أن تستمتعوا باستعادة هذه اللحظة، ومشاهدة بعض الصور من وراء الكواليس من هذا اليوم الخاص!"

وكان حفل الزفاف الذي أُقيم في قلعة وندسور، قد بُث لمئات الملايين من حول العالم.