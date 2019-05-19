صور تُنشر لأول مرة من وراء الكواليس لحفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل صوراً من وراء الكواليس ليومهما الكبير في قلعة وندسور، بالذكرى الأولى لزواجهما.
وشارك الزوجان، اللذين احتفلا بولادة ابنهما مؤخراً، مقطع فيديو على حساب "إنستغرام" الخاص بهما " Sussex Royal"، والذي عرض لقطات غير مرئية تترافق مع موسيقى جوقة المملكة بالخلفية، والتي كانت قد أدت الموسيقى في حفل زفافهما بتاريخ 19 مايو/آيار 2018.
وكتب الثنائي في تعليق على "انستغرام": شكراً لكم على كل الحب والدعم..من الكثيرين في جميع أنحاء العالم. كل واحد منكم ساهم بأن يجعل هذا اليوم أكثر أهمية".
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Happy one year anniversary to Their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex! Today marks the one year anniversary of the wedding of The Duke and Duchess of Sussex. Their Royal Highnesses exchanged vows at St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on May 19th, 2018. The selected song “This Little Light of Mine” was chosen by the couple for their recessional. We hope you enjoy reliving this moment, and seeing some behind the scenes photos from this special day. A message from The Duke & Duchess: Thank you for all of the love and support from so many of you around the world. Each of you made this day even more meaningful. Photo credit: Chris Allerton (B&W); PA (color) ©️SussexRoyal (B&W images and video)
أما الفيديو فيحتوي على صور باللونين الأبيض والأسود، تُظهر الأمير هاري يسير على الدرج مع شقيقه الأمير وليام. وهناك أيضاً لقطات لماركل، تنزل على الدرج يرافقها الأمير تشارلز، وهي تبتسم وتمسك بيدي والدتها دوريا راجلاند.
وقال القصر في تعليق "انستغرام": "ذكرى سنة سعيدة لدوق ودوقة ساسكس..نتمنى أن تستمتعوا باستعادة هذه اللحظة، ومشاهدة بعض الصور من وراء الكواليس من هذا اليوم الخاص!"
وكان حفل الزفاف الذي أُقيم في قلعة وندسور، قد بُث لمئات الملايين من حول العالم.