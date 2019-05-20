دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لاقى أداء المغنية العالمية، مادونا، في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" الاستحسان من الجمهور بتل أبيب في اسرائيل. ولكن، أثار الأداء في الوقت ذاته دهشة المشاهدين بسبب الأعلام التي زينت ظهر راقصين.

وجذب زي مادونا بطابعه المستقبلي والسريالي الكثير من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتدته أثناء أدائها في النسخة الـ64 من مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية.

ولكن، لم يكن زيها الأمر الوحيد الذي لفت الانتباه، بل زيي اثنين من الراقصين أيضاً.

وأثناء أدائها لأغنية "Future" مع مغني الراب كوافو، ظهر راقصان يسيران بجانب بعضهما، وكان العلم الفلسطيني على ظهر أحدهما، بينما كان العلم الإسرائيلي على ظهر الآخر.

وأثارت مشاركة النجمة الجدل والارتباك، إذ دعاها بعض النشطاء إلى مقاطعة المسابقة بسبب استضافة إسرائيل لها.

وفي بيانٍ لـCNN، قالت المغنية: "لن أتوقف أبداً عن عزف الموسيقى لتناسب الأجندة السياسية لشخص ما، كما أنني لن أتوقف عن الحديث ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت في العالم".