هذه أول صورة لمكة السعودية أُلتقطت قبل 100 عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن تساءلت كيف بدت مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية قبل 100 عام؟ يمكنك أن تشبع فضولك من خلال النظر إلى أول صورة التقطت للمدينة على الإطلاق، والتي كانت على يد الجنرال المصري محمد صادق باي.

وأطلق متحف اللوفر أبوظبي أول معرض فوتوغرافي بعنوان "العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية 1842 – 1896"، والذي يتيح للزوار فرصة استكشاف العالم من عدسات أوائل المصورين في مختلف قارات العالم.

ويتضمن المعرض أكثر من 250 صورة، ولعل أبرزها هي أول صورتين تم التقاطهما على الإطلاق لمدينة مكة في السعودية.

والتقطت الصورة في عام 1880 على يد الجنرال المصري والمصور محمد صادق باي، وفقاً للأمينة المساعدة للمعرض، أنابيل لاكور، التي ساهمت في تسليط الضوء على منطقة الشرق الأوسط في المعرض.

وقام محمد صادق باي، الذي درس التصوير الفوتوغرافي ورسم الخرائط في فرنسا، بزيارة المملكة العربية السعودية 3 مرات بين العامين 1861 و1884، ليسجل ملاحظاته ويرسم خرائط مفصلة.

وكانت زيارته الأولى في عام 1861، ذات "أهداف استراتيجية وعسكرية"، وفقاً لما قالته لاكور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وخلال تلك الزيارة، التقط صادق باي أول صورة لمكة، ولكن قالت لاكور إنه "ليس لدينا أي أثر لتلك الصورة".

وفي عام 1880، عاد المصور إلى الحجاز للمرة الثانية، ولكن، بصفته أمين المحمل، وهي عبارة عن قافلة الحجاج المصريين الذين يسافرون كل عام إلى مكة حاملين كسوة الكعبة.

وأما الصورتين المعروضتين في متحف اللوفر أبوظبي لمكة، فتم التقاطهما أثناء رحلة صادق باي الثانية إلى منطقة الحجاز، ولكن، أكدت لاكور أنها لا تزال تُعتبر أولى الصور التي اُلتُقطت لمكة في العالم، على الإطلاق.

وعن مكانة الصورتين في قلوب المسلمين حول العالم، قالت لاكور: "أظن أن لهما أهمية كبيرة.. لأن الصورة الأولى والشهادة الأولى لأي مكان تُعد دائماً شيئاً ثميناً جداً".