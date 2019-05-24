بانكسي يظهر مجدداً بعمل فني "مميز".. ولكن في أي مدينة هذه المرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عادة ما يفاجئنا بانكسي بلوحاته الفنية الجديدة والمبتكرة. ومن ضمن تلك المفاجآت، ظهرت لوحة جديدة للفنان في معرض بينالي البندقية.

ونشر بانكسي، على حسابه الخاص على انستغرام، فيديو قصير لرجل برفقة مجموعة من اللوحات التي تظهر سفينة كبيرة تطفو على مياه المدينة الإيطالية، وذلك قبل أن يأتي عناصر من الشرطة المحلية ويطلبوا من الرجل في الفيديو بالانتقال من المكان.

ونشر الفنان تعليقاً على الفيديو قال فيه: "أضع كشكي في بينالي البندقية"، مضيفاً: "رغم كونه الحدث الفني الأكبر والأكثر شهرة في العالم، ولكن لسبب ما لم تتم دعوتي مطلقاً".

وتلمح اللوحات إلى قضية الجدل الدائر حول السياحة في البندقية، حيث تشكل السفن السياحية جزءاً واضحاً للغاية من المشكلة، إذ لا يزال عدد كبير من السياح يتدفق إلى داخل المدينة، كما أن هناك دعوات لحظر السفن السياحية في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من غضبه الواضح من عدم تلقي دعوة رسمية، يبدو أن بانكسي ربما كان مشغولاً في البندقية بالآونة الأخيرة، إذ ظهرت لوحة جدارية بأسلوب الفنان البريطاني على إحدى جدران المدينة، وهي تظهر طفلاً يحمل وميضاً زهرياً.

ورغم أن العديد من المشاهدين تساءلوا عن هوية الشخص الذي رسم اللوحة، إلا أن بانكسي لم يتبنى اللوحة ولم تظهر أي صورة لها على صفحة الانستغرام الخاصة به.