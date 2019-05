بقيمة 400 مليون دولار..أول وجهة تسوق مستوحاة من الطبيعة في دبي

يسلط مشروع "The Hospital of All the Wars" الضوء على الجرحى في مستشفى الجراحة التقويمية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود بالأردن، الذي يجمع بين الأفراد المتأثرين من الحروب من مختلف بلدان الشرق الأوسط تحت سقفٍ واحد.