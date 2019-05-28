دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صورٌ مهيبة لتفاصيل مورقة وملونة تشد الناظرين، وصور أخرى تحرك المشاعر لتوثيق طمأنينة المتعبدين. ويُعتبر مشروع "MasjidSeries" للمصور الباكستاني المقيم في دبي، ألتاماش جافيد، أكثر بكثير من مجرد سلسلة فوتوغرافية ساحرة، إذ تحمل تلك اللوحات الجميلة هدفاً!

وبدأ المصور ألتاماش جافيد مشروع "MasjidSeries" خلال شهر رمضان في عام 2014، فقال في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "اعتدت على قضاء المزيد من الوقت داخل المساجد خلال شهر رمضان، وبهاتفي، بدأت توثيق لحظات في هذه المساجد".

ولم يكن هدف جافيد من التقاط الصور توثيق الجماليات فقط، إذ قال إنه أراد محاربة "الإسلاموفوبيا التي تسود العالم"، وفقاً لما قاله.

وشرح المصور قائلاً: "أردت أن أُظهر أن مجتمع المسلمين، ككل ليس كما تُظهره وسائل الإعلام".

ولم يكتف المصور بالتقاط الصور، إذ أنه أطلق هاشتاغ "MasjidSeries#"، الذي يبلغ عدد صوره حالياً أكثر من 6 آلاف صورة على موقع "إنستغرام"، وهو أمر تفاجأ فيه جافيد.

وفي النهاية، قرّر المصور إطلاق حساباً خاصاً للمشروع على "إنستغرام" ليس لعرض صوره فقط، بل "لعرض صور المجتمع بأكمله الذي يقدّم الدعم لهذا المشروع".

ويتكوّن غالبية مشروع "MasjidSeries" من صورٍ أُلتُقطت لمختلف المساجد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولكن، يحاول جافيد توثيق مساجد من مختلف البلدان في كل مرة يسافر فيها.

ومع أنه يصعب عليه اختياره مسجده المفضل، إلا أنه ذكر أنه يحب جامع الشيخ زايد بإمارة أبوظبي.

ولا يزال هذا المشروع الفوتوغرافي مستمراً، فقال جافيد إن "هدفي هو السفر إلى جميع أنحاء العالم والتعرّف على تاريخنا وثقافتنا الإسلامية".

كما يخطط المصور أن يحول المشروع إلى كتاب في يومٍ ما.