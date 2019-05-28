دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الحسابات التي تجعل الأشخاص يشعرون أنهم في عالم لا تشوبه شائبة.. الأمر الذي سيغيّر وجهة نظرك إذا رأيت صور هانز كودينيس عبر موقع "إنستغرام".

في بلد صغير، مثل بلجيكا، حيث يميل السكان إلى بناء منازلهم الخاصة، قرر كودينيس أن ينشر صورة أحد التصاميم، ليُلاقي فيما بعد إعجاب متابعيه بـ "بشاعته"، الأمر الذي شجعه على الاستمرار في رصد منازل بلاده الغريبة، منذ حوالي 7 أعوام.

وقد يراودك الفضول حول المعايير التي تساعد كودينيس في تصنيف بشاعة المنزل، حيث قال إن "شعوراً ما يراودني بأن شيئاً ما ليس صحيحاً، أو في بعض الأحيان خاطئاً للغاية"، مضيفاً: "لا أستطيع تحديد المعنى الدقيق لكلمة بشع".

ورغم أن بعض المتابعين، الذي يبلغ عددهم 65 ألف شخص، يجدون حساب كودينيس مضحكاً، إلا أنه سرعان ما تسيطر عليهم مشاعر الغضب، بمجرد رؤية صور منازلهم "البشعة" عبر "إنستغرام".

وتحمل صور المنازل "البشعة" التي يرصدها كودينيس رسالة مفادها أن "يفكر الأشخاص قبل التصميم والبناء، إذ سيصبح منزلك جزءاً من مشهد مرئي خلال المائة عام القادمة، لذا يجب أن يستحق ذلك".