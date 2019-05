View this post on Instagram

الّلهُمَّ اني استودعتك نفسي و حياتي وسعادتي فيارب اشرح لي صدري وازل همي واهدئ بالي وارح قلبي ولاتحملني مالا طاقة لي به وابعد عني كل ما يحزنني. . . . ﷽ ‎ *﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ * ‎. . الصورة من مشروع " #مسجدي_هذا " والذي يحكي جماليات وروح المسجد النبوي الشريف وصدر عنه كتاب صور حصريه و استغرق العمل عليه ٧ سنوات الكتاب من تصوير أمين قيصران@ameen24 و نشر دار كاف @kaaphsa وبدعم من د.زهير فايز