بطابع عسكري.. عرض أزياء فريد من نوعه بالتعاون مع الجيش الروسي

Бренд @blackstarwear и сеть магазинов @armrusvoentorg накануне представили новую коллекцию одежды «Черная звезда». Презентация прошла в главном атриуме здания Минобороны России на Фрунзенской набережной Одежда из новой коллекции поступит в продажу уже в этом месяце. Несколько самых ярких снимков с показа от @alexey_ereshko и @t.kr_ в нашей подборке. • @blackstarwear label and @armrusvoentorg shop network presented a new clothing line 'Chernaya Zvezda' yesterday. The exclusive fashion show took place in the main atrium of the Russian Defence Ministry's building complex on Frunzenskaya emb. The clothes from the new collection will go on sale this very month. Meanwhile, let's watch some of the most striking pictures from yesterday evening's show by @alexey_ereshko and @t.kr_ in our selection. #миноборонырф #военторг #показ #одежда #нцуо #тимати #blackstar #blackstarwear #чернаязвезда #национальныйцентр #коллекцияодежды #армияроссии #armyrussia #russianmilitary #russianairforce #aerospaceforces #fashionshow #voentorg #clothingline #chernayazvezda #ndccc @timatiofficial