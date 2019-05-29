بطابع عسكري.. عرض أزياء فريد من نوعه بالتعاون مع الجيش الروسي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أزياء لا يغلب عليها سوى اللونين الأخضر والأسود، شهدت الأيام الماضية عرض أزياء فريد من نوعه في روسيا.. فمن حضره، وكيف تميز عن غيره؟
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قدم الجيش الروسي وبالاشتراك مع مجموعة أزياء العلامة التجارية "بلاك ستار" عرض أزياء مميز، في المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية، بموسكو.
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Бренд @blackstarwear и сеть магазинов @armrusvoentorg накануне представили новую коллекцию одежды «Черная звезда». Презентация прошла в главном атриуме здания Минобороны России на Фрунзенской набережной Одежда из новой коллекции поступит в продажу уже в этом месяце. Несколько самых ярких снимков с показа от @alexey_ereshko и @t.kr_ в нашей подборке. • @blackstarwear label and @armrusvoentorg shop network presented a new clothing line 'Chernaya Zvezda' yesterday. The exclusive fashion show took place in the main atrium of the Russian Defence Ministry's building complex on Frunzenskaya emb. The clothes from the new collection will go on sale this very month. Meanwhile, let's watch some of the most striking pictures from yesterday evening's show by @alexey_ereshko and @t.kr_ in our selection. #миноборонырф #военторг #показ #одежда #нцуо #тимати #blackstar #blackstarwear #чернаязвезда #национальныйцентр #коллекцияодежды #армияроссии #armyrussia #russianmilitary #russianairforce #aerospaceforces #fashionshow #voentorg #clothingline #chernayazvezda #ndccc @timatiofficial
ويُشار إلى أن عرض الأزياء قد حضره رئيس شركة العلامة التجارية "بلاك ستار"، تيمور يونسوف، والمعروف باسم تيماتي. بالإضافة إلى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.
ووفقاً لرئيس شركة العلامة التجارية "بلاك ستار"، عمل فريق تيماتي على مجموعة الأزياء هذه منذ أكثر من 6 أشهر، وذلك بالتعاون مع متخصصين من شركة الأزياء العسكرية "أرميا روسيي".
وبالنسبة للقيم المشتركة التي انعكست في عرض الأزياء، فأوضح تيماتي أنها "القيادة، والوطنية، والاهتمام بالتفاصيل، والثقة الكاملة، في كل خطوة جديدة".