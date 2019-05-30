هل سبق أن زرت "متحف اللوفر الخاص بجدة" في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل من المعقول أن "متحف اللوفر" متواجد بالمملكة العربية السعودية، ولكن لا يعلم عنه أي أحد؟

الإجابة هي لا. ولكن، يتواجد متحف يُلقب بـ"اللوفر الخاص بجدة"، وهو متحف مدينة الطيبات، الذي وثقه المصور السعودي يوسف أمين.

وأصبح المصور يوسف أمين مهووساً بالتصوير، منذ أن كان في الـ11 من عمره، عندما قدّم إليه أحد أفراد أسرته كاميرا، كهدية.

ويحب المصور التجول بعفوية لـ"تذوق" الحياة، إضافةً إلى "التقاط الأشياء التي يراها الأشخاص كل يوم، ولكن، لا ينتبهون إليها"، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ولذلك، قرر المصور، الذي تعود أصوله إلى المدينة المنورة، توثيق متحف مدينة الطيبات.

وفي وصفه للمتحف، قال أمين إنه عبارة عن "حلم"، و"كنز"، فهو هيكل مذهل بصرياً من ناحية العمارة، والألوان، والأشكال.

ويشتمل المتحف على مسجد في الوقت ذاته، وهو يتميز بقبته الخضراء، إضافةً إلى "الروشان الحجازي التقليدي" الذي يوحي بانطباع مدينة قديمة، وفقاً للمصور.

كما أكدّ المصور أن الجدران الحجرية، والأبواب الخشبية عبارة عن "مزيج رائع من الحرف اليدوية التقليدية من أوائل القرن الماضي"، وهي أمور "لا تُرى اليوم سوى في الجزء القديم جداً، من البلدة القديمة في جدة".

وفي حديثه عن سبب وصف المتحف بـ"اللوفر الخاص بجدة"، قال المصور إن "المكان عبارة عن قطعة من الحياة خلال الأيام الخوالي في منطقة الحجاز، وهو يهدف للحفاظ على الأشياء المفقودة من عصرنا الحديث، مثل الملابس والعمارة، بالإضافة إلى أسلوب تزيين المنازل".

ويُعد متحف الطيبات "أكبر المتاحف بجدة"، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أشارت "واس" إلى أن المتحف عبارة عن مدينة تراثية تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، إضافةً إلى تضمنه على أكثر من 14 ألف قطعة أثرية وتراثية.