من عارضة أزياء إلى سيدة البيت الأبيض.. تعرّفوا إلى ميلانيا ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اقتحمت فتاة شقراء أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الذي استضاف المباراة النهائية لأبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبرز، السبت، مثيرة الجمهور بلباسها الأسود الأشبه بلباس السباحة.

الفتاة تدعى كينزي ولانسكي وهي عارضة أزياء روسية واقتحمت الملعب للترويج لموقع "مشفر" يعود لصديقها فيتالي زدوروفيتسكي الذي قام بدوره بنشر صور ومقاطع فيديو على حسابه الرسمي بإنستغرام والذي يتابعه 2.5 مليون شخص، قائلا: "هذه صديقتي"، قبل أن تعيد لاونسكي نشر ذات المقطع على صفحتها.

ونشرت ولانسكي صورة على صفحتها بانستغرام والتي يتابعها 1.5 مليون شخص واقفة أمام صاحب القميص رقم 8 من نادي توتنهام، قائلة في تعليق: "هل شتت انتباه صاحب القميص رقم 8 كثيرا؟"

فيتالي قال في تعليق على صورة له قبل المباراة: "لأنني ممنوع من الدخول كل الملاعب، كان علي القدوم متخفيا لرؤية جسد صديقتي الجميلة يركض في نهائي الابطال".

وكان ليفربول قد انتصر على توتنهام بنتيجة هدفين مقابل لا شيء بفضل النجم المصري، محمد صلاح الذي افتتح التسجيل بهدف في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء قبل يسجل زميله ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 86 منهيا بذلك أحلام نادي توتنهام.