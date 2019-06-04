دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اشترى بائع قطع أثرية في اسكتلندا، قطعة شطرنج عاج، بقيمة 6 دولارات، ولكنه لم يعرف بأنه قد حصل على إحدى أكثر قطع الشطرنج شهرة في العالم.

واحتفظ، لويس واردر، بالقطعة الأثرية في درج خزانة لمدة 55 عاماً، ولكن عائلة صاحب القطعة اكتشفت الأمر بعد أن أخذتها لدار سوثبي للمزادات، في لندن، حيث أن القطعة قد تساوي قيمتها 1.3 مليون دولار.

ويُذكر، أن قطع "Lewis Chessmen"، عُثر عليها في هبريدس في عام 1831، ولكن ظروف اكتشافها بقيت غامضة، إذ عُثر على 93 قطعة، غالبيتها منحوتة من العاج، ولكن قطعة الفارس وأربعة "حراس" كانت مفقودة.

وأشارت دار مزاد سوثبي، في بيان صحفي، إلى أن النظرية الرائدة حول أصل القطع تقول إنها نقشت بين أواخر القرن الـ 12 وأوائل القرن الـ 13 في تروندهايم بالنرويج. ويُذكر، أن 82 قطعة تعرض الآن في المعرض البريطاني في لندن، بينما تعرض 11 قطعة أخرى في المتحف الوطني الإسكتلندي، بإدنبرة.

وستُعرض القطعة التي اكتشفت حديثاً، لمجسم رجل ملتحي يحمل سيفاً باليد اليمنى ودرعاً باليسرى، في مزاد سوثبي في لندن، بتاريخ 2 يوليو/ تموز، لتكون المرة الأولى التي تسجل فيها أي قطعة من مجموعة "Lewis Chessmen" في المزاد.

وجزم متحدث باسم العائلة في بيان أن بائع قطع الأنتيكا الذي اقتنى القطعة في بداية الأمر، لم يكن يعلم بأنه حصل على قطعة أثرية، كما تابع قائلاً أن القطعة قد خزنت في المنزل، وورثتها جدته وأمه من بعدها.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن والدته كانت مولعة بالقطعة، وكانت تعتقد بأنها تملك أهمية سحرية. أما فيما يتعلق بردة فعل الخبراء، فلفت ألكسندر كادر، الذي قيّم القطعة لـCNN إلى أن رؤية القطعة للمرة الأولى كان "مفاجأة سارة".

وأشار كادر إلى أن العديد من البحوث والدراسات قد أجريت، خلال السنة الماضية، على القطعة التي قورنت أيضاً بالقطع الأخرى، كما لفت في بيان صحفي إلى أن القطعة تحمل قصة أكبر، كونها افترقت عن القطع الأخرى في السنوات الـ188 الأخيرة.