دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سواءً كان المرء يتمتع بمنصب مهم عل مستوى عالمي أو كان شخصاً عادياً، فإن مقابلة ملكة بريطانيا، هي فرصة ثمينة بلا شك. وعندها، يُصبح أمر روتيني وبسيط مثل اختيارك لملابسك بمثابة قرار كبير، فكيف كانت الأزياء التي شهدتها المأدبة الملكية بقصر باكنغهام في بريطانيا؟

وكان ما سترتديه السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، تماشياً مع تقاليد العائلة الملكية البريطانية، خلال المأدبة الملكية مصدر فضول العديد من الأشخاص.

وخلال المأدبة، التي تزينت فيها الملكة بفستان أبيض، تأنقت ترامب بفستان بسيط من علامة "ديور"، وتميز الفستان الأبيض اللون بقسم علوي شفاف، وارتدت السيدة الأولى معه قفازات بيضاء.

وتشابه اختيار ترامب مع فستان السيدة الأولى الأمريكية السابقة، ميشيل أوباما، خلال المأدبة الرسمية التي حضرتها في عام 2011، والتي ارتدت فيها فستاناً أبيض اللون للمصمم الأمريكي توم فورد، مع قفازات بيضاء أيضاً.

وتُعد القفازات عنصراً تقليدياً في قواعد اللباس في مناسبات ربطة العنق البيضاء.

وارتدت دوقة كامبريج، كيت ميدلتون، ودوقة كورنوال وزوجة أمير ويلز، كاميلا، اللون الأبيض أيضاً.

وارتدت ميدلتون "فستاناً منفوشاً" بالكامل، بينما ارتدت كاميلا فستاناً يتزين بالنقوش.

ورغم هيمنة اللون الأبيض على إطلالات الضيوف، إلا أن البعض قرر الظهور بإطلالة ملونة.

واختارت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، فستاناً مطرزاً للمصممة الأمريكية الأيقونية كارولينا هيريرا على سبيل المثال.