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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعقيلته، الجمعة حفل زفاف الألماني من أصول تركية، مسعود أوزيل، لاعب نادي أرسنال والنجم السابق بنادي ريال مدريد، والذي أقيم في مدينة إسطنبول بتركيا.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، صورا لحضور الرئيس التركي وعقيلته لحفل الزفاف مشيرة إلى أن العروس هي الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه.

وذكر تقرير الأناضول: "جرت مراسم حفل الزفاف في فندق ’فور سيزون‘ بمنطقة بشيكطاش بمدينة إسطنبول؛ حيث شارك أردوغان وعقيلته في الحفل كشاهدي زواج.. وتمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب العروسين وشخصيات مهمة في عالم الرياضة والفن".

وأضاف التقرير: "بمناسبة زواجه، أقام أوزيل مأدبة غداء لتركمان منطقة بايربوجاق السورية (شمالي محافظة اللاذقية) والمقيمين في منطقة يايلاداغي بولاية هطاي التركية بسبب الحرب في سوريا.."