خطوة أخرى نحو الشمولية بعالم الرياضة.. متجر "نايكي" يعرض "مانيكانات" ذات وزن زائد في لندن
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدم متجر "نايكي" الرئيسي في لندن هياكل عرض ذات وزن زائد، وأخرى تجسد أفراد من ذوي احتياجات خاصة في طابقهم الخاص بالنساء الذي أُعيد تطويره. ويشير ذلك إلى خطوة أخرى تتخذها هذه العلامة التجارية الرياضية نحو الشمولية.
ويقدم الطابق الجديد الخاص بالنساء، الذي افتتح يوم الأربعاء، "عروض ممتدة للأحجام الزائدة"، وملابس رياضية مصنعة حسب الطلب.
وقالت "نايكي" في بيان صحفي أنهم لن يحتفلوا بتنوع وشمولية الرياضة خلال المحتوى المرئي فقط، بل من خلال "مانيكانات" ذات وزن زائد، وأخرى تجسد أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت المديرة العامة لـ"نايكي" ونائبة الرئيس لقسم النساء للشركة في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، سارا هانا في بيان: "مع الزخم المذهل في رياضة المرأة الآن، تعد المساحة المُعاد تصميمها دليل آخر على التزام نايكي في إلهام وخدمة الرياضيات".
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😩👀😊 So excited to announce that I am partnering with @NikeWomen longterm, representing their Nike Plus Collections. I will be sharing content over the next few months about movement, fitness and my thoughts around it. Paying close attention to the connection between exercise, mental health and body image. I am SO SO proud of this collaboration and I'm looking forward to sharing with you all, a different narrative to exercise 😌✨
وأصدرت "نايكي" مجموعة خاصة للنساء ذات الوزن الزائد في عام 2017، وقدموا خلالها أحجام تتراوح من "1X" إلى "3X"، وذلك مع حملة تضمنت عارضة الأزياء بالوما إليسير، ومؤثرات مثل غريس فيكتوري، ودانيل فانير، وغيرهن.
وفي وقت سابق من هذا العام، تعاونت "نايكي" أيضاً مع المؤثرة كلوي إليوت والمتجر البريطاني للتجزئة عبر الإنترنت "Very" لعرض مجموعتهم الخاصة بالأفراد ذو الوزن الزائد.
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If anyone tries to tell you that your body size will hold you back, they are absolutely wrong. A few weeks ago someone left me a comment saying ‘You are mad if you think you can do ballet’. Feels good proving people wrong, you’re only called ‘crazy’ til you do it 😏 ——————— This whole dream of a campaign is a collaboration I worked on with @nike + @veryuk - all hail brands working towards diversity + including plus size women in such a positive way! The campaign focused on the Nike One Leggings which are honestly the most comfortable pair I have EVER worn. I wore them from 9am-8pm, through a ballet/barre session with the incredible @paletacalmquality ,for lunch, to travel home and barely even realised I had them on. Super high waist, comfortable and they really move with your body - no rolling or falling down (thank the Lord) which annoyingly most plus size workout leggings do - but these do not move! Thank you Nike for taking the time to create a ridiculously well made plus collection + for your leaps and bounds in terms of inclusivity. Everything I’m wearing is available on the Very website 💪 Ph by @sarahellen_photography @nikewomen @veryuk #onelegging #bodypositive #ballet #barre #barreworkout #blok
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كان كلاهما جزء من الموقعين على رسالة مفتوحة نُشرت في مجلة "Cosmopolitan"، والتي أشارت إلى أن 45% من المتسوقات من ذوات الحجم الزائد يشترون الملابس عبر الإنترنت ويطلبون من تجار التجزئة توسيع نطاق المقاسات التي تُباع في المتاجر.
وقالت الكاتبة لورا كابون: "نحن نرغب أن تتوفر الملابس ذاتها التي يحصل عليها الجميع، ولكن بمقاسات أكبر، في المتجر".
وقامت عارضات ذات الوزن الزائد، بما في ذلك تيس هوليداي، ولورين نيكول، وبيلا غولدن، بوضع أسمائهن في الرسالة.