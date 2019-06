View this post on Instagram

Instagramers: The Moving Ad ‎انستقراميون: الاعلان المتنقل ...... ‎و نكمل السلسلة... ‎كلنا نعرفهم بس ولا مره شفناهم.. هذي السلسلة تجسد انواع البشر و المخلوقات الي تطلع لنا بالكومنتات و الانستقرام بشكل عام. ...... ‎نخلي افضل شخصية لاخر شي.. غنيين عن التعريف. 👉🏻 سوايب لبعض كتاباته و جذي نسكر هالسلسلة و ننتقل لشي ثاني 🙏 سؤال يطرح نفسه، ليش جاكيت و شورت؟ 🤔 ‎‏#illustration #instagramers #kuwait #art