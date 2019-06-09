أصحاب الحسابات الوهمية على "انستغرام"..رسومات "تفضح" هويتهم
- سارة التميمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كم مرة شاهدت فيها تعليقات على "انستغرام" لحسابات مجهولة، يحاول أصحابها بيع منتجات أعشاب أو نشر إعلانات، أو يطلبون منك الذهاب إلى حساباتهم وضغط "لايك" على صورهم؟
وفي عالم "انستغرام" بالتحديد، ينشر العديد من الأشخاص الصور والتعليقات على صفحاتهم الخاصة، بانتظار ارتفاع مؤشر سوق الـ"لايك" على صفحاتهم، حيث يقدّر البعض أهميتهم بحسب عدد التعليقات على صورهم، بينما يجري آخرون خلف الشهرة.
وأحمد الرفاعي، هو أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذي رأى، كأي مستخدم آخر لتطبيق "انستغرام"، حسابات وتعليقات مجهولة المصدر تطلب منه شراء منتج أو تعرض خدمات معينة، ولكنه تساءل عن هوية الشخص الذي يقبع خلف ستار هذه الحسابات، لذا قرر تصميم الصور لهم كما رسمهم بخياله.
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Instagramers: The Moving Ad انستقراميون: الاعلان المتنقل ...... و نكمل السلسلة... كلنا نعرفهم بس ولا مره شفناهم.. هذي السلسلة تجسد انواع البشر و المخلوقات الي تطلع لنا بالكومنتات و الانستقرام بشكل عام. ...... نخلي افضل شخصية لاخر شي.. غنيين عن التعريف. 👉🏻 سوايب لبعض كتاباته و جذي نسكر هالسلسلة و ننتقل لشي ثاني 🙏 سؤال يطرح نفسه، ليش جاكيت و شورت؟ 🤔 #illustration #instagramers #kuwait #art
ورسم مصمم الغرافيكس الكويتي، عدداً من الشخصيات التصورية لأشخاص يديرون حسابات معنية بوظائف مختلفة مثل: "ناشر الإعلانات المتنقلة"، و"الساحرة"، و"ناشر الأخبار"، و"بائع الأعشاب"، و"مدمن اللايكات".
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Instagramers: The Hypocrite انستقراميون: المنافق ...... و نكمل السلسلة... كلنا نعرفهم بس ولا مره شفناهم.. هذي السلسلة تجسد انواع البشر و المخلوقات الي تطلع لنا بالكومنتات و الانستقرام بشكل عام. ...... يحلل و يحرم على مزاجه ... اقدم لكم المنافق. 👉🏻 سوايب لبعض كتاباته #illustration #instagramers #kuwait #art
واعتمدت الرسومات على الألوان المرحة والأشكال التجريدية لإعطاء الشخصيات عنصراً فكاهياً، في الوقت الذي تعتمد رسالة المشروع على تصنيف هذا النوع من الأشخاص الذين يجوبون عالم وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي حديث مع الرفاعي، قال المصمم لموقع CNN بالعربية، إن عالم وسائل التواصل الاجتماعي "رائع" ولكنه قد يستخدم بطريقة "صحيحة وخاطئة"، كما هدف من خلال مشروعه أن يُظهر للناس بأن "ما هو موجود على وسائل التواصل ليس العالم الحقيقي".
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Instagramers: The Likes Addict انستقراميون: مدمنة اللايكات و نكمل السلسلة... كلنا نعرفهم بس ولا مره شفناهم.. هذي السلسلة تجسد انواع البشر و المخلوقات الي تطلع لنا بالكومنتات و الانستقرام بشكل عام. ما تقدر تعيش من دون اللايك تطلع جنها نفرة بين الكومنتات و تبي لايك.. 👉🏻 سوايب لبعض كتاباتها التسويقية. #illustration #instagramers #kuwait #art
وتحمل الشخصيات، التي صممها الرفاعي نوعاً من التناقض بين الشكل والرسالة التي يحاول هؤلاء بيعها للناس، إذ وعلى سبيل المثال يظهر بائع الأعشاب على أنه شخصية متينة بدلاً من أن يكون رشيقاً بسبب منتجاته، بينما يظهر من "يحرّم ويحلّل" على أنه يقوم بعكس ما يفتي به.
أما صورة "المراسل"، فقد سعى الرفاعي، إلى تسليط الضوء على ظاهرة الحسابات والأشخاص الذين يشاركون فيها مقاطع فيديو مفبركة أو أخباراً دون التأكد منها، لمجرد أن يكون هؤلاء أول من نشر الخبر.
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Instagramers: The Reporter انستقراميون: المراسل و نكمل السلسلة... كلنا نعرفهم بس ولا مره شفناهم.. هذي السلسلة تجسد انواع البشر و المخلوقات الي تطلع لنا بالكومنتات و الانستقرام بشكل عام. لازم ينشر كل الاخبار و الاشاعات.. يعيش علشان ينشر اي شي من فضايح و اشاعات و يحط اللوم على الخبر و مو نشرة. اهم شي يكون الاول بنقل الخرابيط👉🏻 سوايب لبعض كتاباته #illustration #instagramers #kuwait #art
وبعيداً عن الرسوم التي تحمل بين خطوتها وألوانها روح الفكاهة والملاحظات الدقيقة، ينصح المصمم الكويتي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعدم تصديق كل ما يرونه على وسائل التواصل الاجتماعي، واختيار الأشخاص الذين يودون متابعتهم.
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Instagramers: The Herbalist انستقراميون: بياعة الاعشاب هالمرة بضغط الكل. كلنا نعرفهم بس ولا مره شفناهم.. هذي السلسلة تجسد انواع البشر و المخلوقات الي تطلع لنا بالكومنتات و الانستقرام بشكل عام. بياعة الاعشاب هدفها تخسس الكل الا نفسها.. 👉🏻 سوايب لبعض كتاباتها التسويقية. الدور الياي على منو؟ #illustration #instagramers #kuwait #art