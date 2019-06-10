قريباً يمكنك اقتناء خصلة من شعر بيتهوفن بعشرة آلاف دولار فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جميعنا يعرف من هو مؤلف الموسيقى المرموق لودفيج فان بيتهوفن والذي يشتهر بمؤلفاته الكلاسكية، مثل "مونلايت سونيت"، لكنه يُعرف أيضاً بتسريحة شعره المجعدة ذات اللون الرمادي.

والآن، يمكنك إقتناء خصلة من شعر بيتهوفن والتي ستُعرض في مزاد علني، يوم الثلاثاء. ومن المقدّر، أن يتراوح ثمنها بين 10 ألف و19 ألف دولار. وهذة الخصلة تُعد من أهم مقتنيات دار سوذبيز للمزادات لبيع المخطوطات، والكتب القارية، والموسيقى.

وهذه الخصلة الثمينة تأتي محكمة بخيط من الحرير، داخل إطار بيضاوي من القرن التاسع عشر.

ولم يكن إهداء خصل الشعر الى شخص ما، عادةً غريبة في القرنين الثامن والتاسع عشر.

لكن، عندما طلب أنتون هالم بعض شعرات المؤلف المشهور في عام 1826 لإهدائها لزوجته، لم يحصل عليها في بداية الأمر.

وعندما طلب هالم من صديقٍ مشترك له ولبيتهوفن، وهو عازف الكمان كارل هولز، إحضار خصلة من شعر بيتهوفن، قام هولز بإحضار بعض شعرات من الماعز، بدلاً من شعر بيتهوفن.

وعندما علم بيتهوفن بذلك، قصّ خصلةً من شعره وأهداها لهالم ذاته. وصرّحت دار مزادات سوذبيز أن الخصلة كانت محفوظة في عائلة هالم لسنوات، وأُهديت في نهاية المطاف لتلميذ هالم، وهو عازف البيانو والملحن الذي قابل بيتهوفن في عام 1815، وعزف له بشكل متكرر.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع شعر بيتهوفن.

فقد قامت دار مزادات سوذبيز ببيع خصلة أخرى في عام 1994 لصالح اثنين من عشاق بيتهوفن، اللذين أجريا في وقت لاحق اختبارات جنائية لتحديد سبب تعرض بيتهوفن لمرض مزمن.

وقُصّت خصلة الشعر تلك في اليوم الذي توفي فيه بيتهوفن عام 1827.