تفاعل واسع مع فيديو لابنة شيرين ترقص على أغنية والدتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب فيديو لابنتها مريم، حظي بإعجاب العديد من الأشخاص، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو نشرته الفنانة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت ابنتها وهي تؤدي وصلة رقص تعبيرية على أغنية والدتها، "زمان"، إذ علّقت شيرين قائلة "أميرتي".

وكان الفيديو قد لاقى استحسان العديد من متابعي الفنانة المصرية، وأمل أحد المعلقين بأن تشارك مريم في فيديو كليب والدتها "زمان".

ولم يُعلق المعجبون فقط على الفيديو الذي نشرته شيرين، الذي وصل عدد متابعيه إلى أكثر من مليون شخص، بل أعرب عدد من الفنانين عن إعجابهم بمواهب ابنة شيرين، منهم الراقصة المصرية، فيفي عبده، والممثلة السورية، كندة علوش.