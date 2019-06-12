دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقامت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كايلي جينر، حفلة لأصدقائها خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان قد وصفها بعض المتابعين بالـ "محرجة".. فما أبرز التفاصيل؟

حتماً يراودك الفضول حول ماهية الحفل وسبب موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل.. وبفستانها الأحمر وقبعتها الدائرية البيضاء، رحبت جينر بضيوف الحفل قائلة "كن ممتنات أيتها السيدات. أهلا وسهلاً، تعلمن أن (The Handmaid’s Tale) هو أفضل مسلسل تلفزيوني على الإطلاق بالنسبة لي.. مرحباً بكم في جيليد".

وفي حال تساؤلك عن المسلسل التلفزيوني، فتظهر فيه نساء بأزياء موحدة، كالزي الذي ارتدته جينر، بحيث يجبرن على تقديم خدمات جنسية ضمن نطاق النظام الأبوي أو البطريركي.

واعتبر بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن فكرة المسلسل لم تكن واضحة بشكل كافٍ لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، حيث كتب أحد المتابعين على موقع "تويتر": "أعتقد أن كايلي جينر لم تفهم فكرة (قصة الخادمة) كون موضوع حفلتها، يتمحور حول المسلسل".

وانهالت تعليقات الأشخاص عن الحفل الذي فاجأ العديد منهم، فهناك من قال "ولكن، لماذا تقيم كايلي جينر حفلاً يدور حول مسلسل (قصة الخادمة).. إنها تدرك أنه يدور حول الاغتصاب والقمع.. أليس كذلك؟"

وعبر موقع "إنستغرام"، علّق أحد الأشخاص بالقول: "هذا خطأ على مستويات عديدة.. الاحتفال باستعباد النساء هو أمر شيطاني يظهر مدى جهل كايلي وزميلاتها.. رجعن إلى المدرسة، من الواضح أنهن لا يفهمن فكرة الكتاب أو المسلسل التلفزيوني.. إنه أمر محرج".

ومن بين ضيوف الحفل، تواجدت مساعدة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي فيكتوريا فيلارويل، وخبيرة التجميل أرييل تيخادا، بالإضافة إلى العارضة الأمريكية صوفيا ريتشي.