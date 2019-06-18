مجوهرات بحوزة العائلة الحاكمة بقطر تعرض للبيع.. فما قيمتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتلّهف محبو المجوهرات والقطع النادرة إلى اليوم، الذي ستُباع فيه مجموعة تتضمن ما يقارب 400 جوهرة وحجر كريم من الهند، ومن المتوقع أن تُباع بأكثر من 115 مليون دولار، هذا الأسبوع، خلال أكثر مزادات المجوهرات قيمة.

وتضم مجموعة "Mahrajas & Mughal Magnificence"، التي ستُوضع في دار كريستيز للمزادات بنيويورك، بتاريخ 19 يونيو/ حزيران، العديد من الأعمال الفنية والزخارف التي استخدمها الملوك في الهند، والمجتمع الراقي على مدى 500 عام.

وتقول دار المزادات إن المجموعة "هي أكثر مزادات المجوهرات، والأشياء الثمينة قيمة"، كما أنها من المتوقع، أن تفوز على سجل مزاد سابق بلغت قيمة المشتريات فيه 115.9 مليون دولار، وذلك من خلال بيع مجوهرات إليزابيث تايلور في عام 2011.

وبحسب دار كريستيز، فالمجوهرات مِلك العائلة الحاكمة القطرية، وتُعتبر "من أغلى المجوهرات والأشياء المغولية التي تُطرح في المزاد"، حيث تضم خاتم "The Mirror of Paradise"، الذي يصل وزنه إلى 52.8 قيراطاً، وتصل قيمته إلى 10 ملايين دولار، كما تعود إلى الزمن المبكر من سلالة المغول.

ويعتبر إكسسوار الرأس، الذي ترجح دار المزادات إن المهراجا، كان يرتديه أثناء المناسبات الرسمية، أحد الإكسسوارات المهمة والثمينة، إذ يتضمن حبات ألماس تتراوح قيمة بيعها ما بين 1.2 مليون إلى 2.2 مليون دولار.

ومن المتوقع للخنجر المصنوع من اليشم والمرصع بالذهب، والذي صُنع من أجل شاه جاهان، الإمبراطور الذي بنى ناج محل، أن يجلب ثمناً باهظاً أيضاً.

وأُخذت هذه المجوهرات والأغراض الثمينة من مجموعة "آل ثاني" للشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الأمير السابق لقطر.