غريبة ومميزة.. إليك أبرز القبعات النسائية في سباق رويال أسكوت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سباق رويال أسكوت، لا يجذب أنظار محبي سباق الأحصنة فحسب، بل يستقطب محبي الأزياء أيضاً، إذ يتشوق العديد من الناس لرؤية الإطلالات الجديدة والخيارات التي سيطل بها الناس في السباق، وخاصة الإطلالات التي ستتزين بها العائلة الحاكمة البريطانية.

ويشهد العرض الذي يستمر لمدة 5 أيام في باركشير، بإنكلترا، العديد من الأزياء والإطلالات الغريبة والفريدة من نوعها، إذ قالت، سارة بورتون، القائمة على أعمال رئيس قسم الأزياء والموضة في متجر "Fortnum & Mason"، إن القبعات هن "نجمات العرض في رويال أسكوت، حيث يستمر الزوار باحتضانها كجزء من مسرح وتقاليد هذه المناسبة".

وأشارت بورتون إلى أن العديد من الناس يترقبون معرفة "من يرتدي ماذا" ولكن التركيز يبقى على اختيار الملكة، إذ يراهن البعض على اللون الذي ستختاره في كل يوم. وكانت العائلة الحاكمة قد تألقت يوم الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران 2019، باللون الأزرق.

أما فيما يتعلق بأهمية القبعات في عرض كهذا، لفتت إليزابيث موراي، أمينة أزياء ومنسوجات بمتحف ألبرت في لندن، إلى أن الاهتمام بالقبعات مرتبط بالأزياء البريطانية والتقاليد القوية المتعلقة بصناعة القبعات النسائية.

ويستمر مصممو القبعات الشهيرين مثل ستيفان جونز، فيليب تريسي وبيير أتكينسون، بقيادة هذا المجال من الأزياء، على حد تعبير موراي.

ويذكر أن دوق ودوقة ساسيكس، اللذان استقبلا مولودهم الأول أرتشي هاريسون ماونتباتين ويدسور، لم يحضرا السباق هذا العام.