دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقدّم عالم الأزياء في كل عام مفاجآت غريبة وخلابة لعشاق التصاميم، من خيال مصممين عالميين. وفي هذا العام، وخلال الأسابيع الثلاث الأخيرة، قدم عدد من مصممي الأزياء الرجالية مجموعاتهم لفصلي الربيع والصيف.

وتألق مدافع فريق أرسينال، هيكتور بيليرين، الذي اختارته فوغ كـ"أكثر لاعبي كرة القدم تألقاً" في مارس/ آذار، بتصميم "فيرجيل أبلو، بـ"هودي" وسروال قصير زهري اللون.

وعرضت دار تصميم "Vetements" أزياءها في مسرح يشبه تصميم مطعم ماكدونالدز للأطعمة السريعة، بينما عرض مخرج الإبداع الخاص بدار الأزياء، ديمنا غفاساليا، عدداً من الأزياء التي يرتديها الحراس والمدراء، وقام عارضوا الأزياء بتناول البطاطس خلال تقديم العرض.

ولم يخل العرض من الأفكار الغريبة، حيث صمم طالب في جامعة ويستمينيستر، سان كيم، في لندن، ألبسة قابلة للنفخ، إذ سار أحد المصممين في بالون منفوخ وشفاف، ارتدى تحته سروالاً داخلياً فقط.

واستخدمت المصممة بيثاني ويليامز، الحائزة على جائزة الملكة إليزابيث للتصاميم البريطانية، المنسوجات العضوية والمعاد تدويرها.