ملحوظه:(نص الصوره ابويا و النص التانى انا). اقسم بالله العظيم اول ما اتبعتتلى الصوره دى اتخضيت بس لما ركزت فيها شويه فرحت اوى. ربنا يقدرنى اكون ١/١٠٠٠٠٠٠ من حضرتك و اشرفك و يا رب تكون الهدايا بتاعتى بتوصل لحضرتك و بتفرحك 😊❤🌷 شكرا @mgpexel تسلم ايدك (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)