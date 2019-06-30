دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصميمات غرافيكية تمزج الماضي بالحاضر والواقع بالخيال من خلال موضوعات مختلفة وفريدة من نوعها. أما عن أبطالها.. فهم شخصيات عربية مشهورة.

تصميم للفنان أحمد حلمي في القرن التاسع عشر

وتعلّم مصمم تلك اللوحات، المصري محمد جابر، فن التصميم الغرافيكي في عام 2004، وتابع العديد من الدروس التعليمية عبر موقع "يوتيوب"، ثم اجتهد بعد ذلك في تطوير مهاراته بنفسه. و يستوحي جابر أفكار تصاميمه من خلال مشاهدة العديد من التصاميم يومياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تساعده على تكوين فكرة ممزوجة بعدة أفكار. ويرى جابر الإلهام بمثابة موهبة تجعلك ترى الأشياء بعين مختلفة.

تصميم للمطربة المصرية كارمن سليمان في القرن التاسع عشر

ويقوم المصمم بالتركيز في تصاميمه على انتقاء نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي، كما يخطط لضم نجوم الرياضة قريباً.

تصميم للفنان خالد النبوي في القرن التاسع عشر

ويقوم المصمم بالبحث عن أوجه الشبه بين الشخصيات التي يستبدلها من لوحات فنية أو تصاميم مسبقة بشخصيات عربية مشهورة، فيبحث في المقام الأول عن الأقرب في الملامح، ثم الأقرب في الأداء والطباع. وقد اختار جابر موضوع "القرن التاسع عشر"، لأنه يفضل تلك الحقبة بكل ما فيها من أجواء وأزياء، كما أن ذلك العصر كان يتميز بازدهار الأدب والثقافة. ويطمح جابر من خلال تصاميمه إلى رسم البسمة على وجوه متابعيه.

تصميم للفنان كريم محمود عبدالعزيز في دور "علاء الدين" من فيلم الحركة الحية "علاء الدين"

أما بالنسبة لموضوع فيلم "علاء الدين"، فقد قام جابر باختيار الفنانة المصرية ياسمين صبري لأنها تبدو الأقرب لشخصية "الأميرة ياسمين" الكرتونية من حيث الشكل، كما أن التشابه في الاسمين ساعد على نجاح فكرة التصميم. و قد صرحت صبري سابقاً خلال لقاء متلفز أنها أرادت تجسيد هذه الشخصية بالفعل، عندها اكتملت لدى جابر فكرة التصميم.وقد لاقى التصميم إعجاب الكثير من متابعين حتى أن العديد منهم طلبوا منه تصميماً مشابه.

تصميم للفنان محمد رمضان في دور "الجني" من فيلم الحركة الحية "علاء الدين"

وكانت ردود أفعال الشخصيات العربية المشهورة التي استخدمها في تصاميمه إيجابية، حيث قام العديد منهم بنشر تلك التصاميم على حساباتهم الشخصية .

ويقول جابر إن تصميمه المفضل هو للفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز مع نجله محمد. ولاقى هذا التصميم رد فعل كبير من نجل الفنان محمود عبدالعزيز ومن المتابعين أيضاً.