دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أواخر التسعينيات، عاشت شركة "آبل" على الإنجازات السابقة، كما عُرفت بسبب اختراعها لأول حاسوب خاص.

ولكن كل ذلك تغيّر مع تصميم "iMac" وعدد من المنتجات الأخرى في السنوات العشر القادمة، التي عمل عليها المصمم البريطاني جوني إيف في عام 1998، إلا أن شركة "آبل" أعلنت أن مصممها، سيترك الشركة بعد 30 عاماً من العمل تحت مظلتها.

وكان إيف، أحد أكثر المصممين المبدعين الذي وثق بهم مؤسس شركة "آبل"، ستيف جوبز، إذ أدى المصمم البريطاني دوراً مهماً ككبير موظفي التصميم، وساعد منذ انضمامه في عام 1992، على إنعاش ثروات الشركة، من خلال مساعدتها على استحواذ السمعة الطيبة بسبب التكنولوجيا الأنيقة، مما جعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم.

وقال جاستن ماكجريك، كبير أمناء متحف التصميم بلندن، لـCNN إن تصميمات إيف "ساعدت بربح "آبل" أول ترليون دولار".

وشغل إيف منصب رئيس استديو التصميم للشركة في عام 1996، وكانت الـ "iMacs"، التي أصدرت في عام 1998 قد ساعدت "آبل" على كسب ثروة كبيرة، إذ بيع مليوني "iMac" في عام 1998، مما أعطى الشركة أول سنة مربحة منذ 1995.

ولفت ماكجريك، إلى أن تصميم إيف الأكثر جدية، كان في أوائل القرن العشرين، حيث طور المصمم أول لغة لـ"آبل"، مما أصبح بعد ذلك مبدأ في عالم التكنولوجيا. وأضاف ماكجاريك أن "التصميم ليس كل ما يمكن الحديث عنه فقط، لأن الشاشة التي تعمل باللمس، صنعت خطوة ثورية أيضاً في عالم التكنولوجيا ".

أما فيما يتعلق بالخطوة الثانية للمصمم، فقال إيف لصحيفة "Financial Times"، إنه سيبدأ بتأسيس شركة في كاليفورنيا تحت اسم"LoveFrom"، والتي ستركز على التصميم والمشاريع الإبداعية الأخرى، والتي ستفتتح رسمياً في عام 2020.