ما هي البصمة التي تركها الشيخ خالد القاسمي في عالم الأزياء قبل وفاته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لمع اسمه في عالم الموضة وأشهر منصات تصميم الأزياء في العالم، حاملاً معه قضايا العالم العربي في القرن الـ21.

رحلة مصمم الأزياء الإماراتي، بدأت وانتهت باكراً، إذ نعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعالم الأزياء نجل حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخ خالد، بعدما وافته المنية في بريطانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ولكن ما هي البصمة التي تركها خالد القاسمي؟ وكيف بدأ خطواته الأولى في عالم الأزياء؟

ولد القاسمي، الذي كان يبلغ من العمر 39، في إمارة الشارقة، ولكنه انتقل إلى المملكة المتحدة عندما بلغ التاسعة من العمر، بعد أن حصل على منحة دراسية في مدرسة "Tonbridge".

واكتشف القاسمي حبه لعالم التصميم، بعد أن انضم إلى مدرسة "Architectural Association"، إذ قرر عقب سفره لمدة 3 أشهر إلى أمريكا الجنوبية، بأن شغفه يكمن في التصميم، مما دفعه للانتقال إلى كلية "Central Saint Martins".

وأسس القاسمي أول علامة له "Qasimi Homme"، في عام 2008، حيث بدأ بعرض أزيائه في أسبوع لندن للأزياء، ومنصات أزياء مشهورة عالمياً.

وارتدت كل من عارضة الأزياء والممثلة البريطانية، ليلي كول، وعارضة الأزياء إيرين أوكونور، أزياء القاسمي في بداية مشواره المهني.

وكان القاسمي، قد شرح في مقابلة مع شبكة CNN في عام 2010، العلاقة بين تصاميمه وبلده، إذ قال إنه "دائماً" ما تأثرت تصاميمه بالإمارات والشرق الأوسط، مضيفاً أن الشخصيات التي عادة ما كان يصمم لها كانت "للمحاربين القبليين، والمستكشفين الرحل".

وفي عام 2016، أسس المصمم الإماراتي علامة "Qasimi"، التي استندت إلى 4 أعمدة، وهي: "الهندسة المعمارية، والألوان، والجيش، والرسائل"، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لعلامته التجارية.

أما فيما يتعلق بتصاميمه، فقد قدم آخر عرض لتصاميم ربيع/ صيف 2020، بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2019، حيث أدت الألوان الفاتحة دوراً مهماً في مجموعته الأخيرة.

وكانت شرطة لندن قد استدعيت إلى مقر سكن في منطقة "Knightsbridge"، بعد الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت لندن الاثنين، وقالت في بيان إن "رجلاً في أواخر الثلاثين من العمر وجد ميتاً في الشقة".

واضافت الشرطة البريطانية أن حالة الوفاة يتم التعامل معها على أنها "غير مبررة"، وذلك بعد أن "فشل فحص ما بعد الوفاة الذي أجري الثلاثاء في تحديد سبب الموت".

وكانت إمارة الشارقة قد أعلنت عن خبر وفاة الشيخ خالد نجل الحاكم في بيان نشرته الثلاثاء.

ونعى عدد من مشاهير عالم الأزياء وفاة المصمم الإماراتي، حيث نشر المصور، ماريانو فيفانكو، صورة للقاسمي على صفحته، معلقاً: " ستبقى ملاكي"، بينما نشر المصمم توم فان دورب صورة أخرى للمصمم قائلاً: " لقد فطرت قلبي.. لم أخسر صديقاً من قبل. لقد كنت موهوباً وذكياً وطيباً للغاية، ما بنيناه مع بعضنا البعض كان يحمل معنى".