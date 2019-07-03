بيع فستان نادر ارتدته الأميرة ديانا في البحرين بـ130 ألف دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم مضي أكثر من 20 عاماً على وفاتها، إلا أن العديد من الأشخاص ما زالوا يشعرون بالإعجاب بمختلف جوانب حياة "ملكة القلوب"، الأميرة ديانا، وبالأخص إطلالاتها التي حولتها إلى أيقونة للموضة. ومؤخراً، قامت دار الأزياء البريطانية، "Kerry Taylor Auctions"، ببيع أحد الفساتين النادرة التي ارتدتها الأميرة الراحلة خلال زيارتها إلى مملكة البحرين.

وتُعرف "Kerry Taylor Auctions" بكونها دار المزادات الرائدة للأزياء القديمة، في المملكة المتحدة.

وبتاريخ 17 يونيو/حزيران، قامت دار المزادات ببيع 3 قطع نادرة ارتدتها الأميرة ديانا خلال الثمانينيات، والتي اشتملت على فستان مخطط باللون الأبيض والأزرق، ارتدته خلال زيارة رسمية إلى البحرين في عام 1986.

وفي حديثها عن الفستان، قالت مؤسسة دار المزادات، كيري تايلور، لموقع CNN بالعربية إنه كان مرغوباً بشكل كبير مقارنةً مع القطع الأخرى للأميرة التي عُرضت في المزاد.

وأوضحت تايلور أن السبب وراء ذلك يعود إلى ارتداء الأميرة ديانا للفستان خلال زيارة رسمية قامت بها الأميرة برفقة الأمير تشارلز.

وبيع الفستان، الذي كان الأغلى ثمناً من بين القطع الثلاث، مقابل أكثر من 106ألف و900 دولار، ووصلت قيمته مع إضافة علاوة المشتري (التي بلغت 25%) إلى 133 ألف و657 دولار.

وأشارت تايلور إلى أن الأميرة ديانا كانت تحتفظ بأزيائها المسائية الأكثر فخامة لبيعها من أجل أهداف خيرية، ومع ذلك، تُعد القطع الأقل رسميةً، مثل الفستان الذي ارتده في البحرين، نادرة جداً، إذ أنها "غالباً ما كانت تقدمها إلى صديقاتها".

وصممت إليزابيث إيمانويل الفستان، بعدما كانت قد صممت فستان زفاف الأميرة ديانا في العام 1981.

ووفقاً لما قالته تايلور، كانت الأميرة قد أعطت المصممة موجزاً عن التفاصيل التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء عملها على الفستان، والذي سلط الضوء على الاحتشام تماشياً مع ثقافة البلد المضيف.

وفي البحرين، ارتدت الأميرة الفستان مع قبعة للبحارة، وكان الفستان مريحاً وخفيفاً، ومناسباً للطقس الساخن، وفقاً لما ذكرته تايلور.