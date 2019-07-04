سيلين ديون تثير الجدل بإطلالاتها "الجريئة" خلال أسبوع الموضة بباريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استطاعت المغنية العالمية سيلين ديون أن تلفت الأنظار بإطلالاتها الجريئة خلال أسبوع الموضة في باريس. حيث اعتمدت إطلالات فريدة من شأنها أن تنصّب ديون ملكة على عرش الأزياء الأكثر جرأة.

إطلالة لسيلين ديون خلال أسبوع الموضة في باريس مستوحاة من الثمانينات بتوقيع المصمم رونالد فان دير كيمب

وكانت أول إطلالة لديون من دار شانيل، هي الـ"يونيتارد"، وهي قطعة ضيقة تتخذ شكل الجسم بأكمام و أرجل طويلة، وقد نسقته مع حزام بسلالسل يحمل شعار شانيل ، وبدت فيه كالمرأة القطة ولكن بطريقة أكثر عصرية. بعد ذلك، ارتدت ديون مشد صدر باللون الوردي من "Attico" مزين بالريش مع بنطلون جينز واسع بتوقيع "كسينيا شنايدر" وحقيبة من الفرو من دار "فيندي". فيما بعد، أطلت ب"ليوتارد"، وهي قطعة واحدة تلتصق بالجسم تشبه زي السباحة، مطبوعة بنقش الغرافيتي مع "بليزر" بنفس النقشة من علامة Off-White ولم ترتدي ديون أي قطعة سفلية.

ولا يمكن نسيان إطلالاة فستان "رونالد فان دير كيمب" المستوحى من الثمانينات - مع تنورة "توتو" صفراء وسترة سهرة.

إطلالة سيلين ديون بفستان بحمالة عنق أسود مع قفازات سوداء خلال عرض أزياء دار "Schiaparelli"

وخلال عرض أزياء الدار الإيطالية ميو ميو Miu Miu ، اختارت ديون إطلالة فستاناً وردي اللون بدون أكمام يتزين بربطة سوداء كبيرة من عند فتحت الساق. و خلال عرض أزياء دار "Schiaparelli" ، كانت ديون ترتدي فستان أسود اللون من تصميم المدير الإبداعي الجديد للدار، دانيال روزبيري. وأضافت إلى إطلاللتها قفازات سوداء نسقتها مع حذاء الكعب العالي المفتوح.

إطلالة سيلين ديون بفستان مجعد ثلالثي الأبعاد من توقيع إيريس فان هيربن

أما خلال عرض المصممة الألمانية إيريس فان هيربن،ارتدت ديون ثوباً مطبوع ثلاثي الأبعاد من مجموعة المصممة لفساتين السهرة لعام 2019.

سيلين ديون تجلس في الصف الأول خلال عرض أزياء المصمم ألكسندر فوتييه لفساتين السهرة لخريف وشتاء 2019

وخطفت سيلين ديون الأضواء خلال عرض ألكسندر فوتييه، بعد أن أطلّت بفستان قصير أبيض اللون أشبه بفستان الزفاف بأكمام كبيرة الحجم من تصميم فوتييه نفسه.

ويرجع الفضل في التغيير الجذري في أزياء ديون، والذي حققته بمساعدة منسق الملابس لو روش والمصممتان بيبي مونوز وسيدني لوبيز، جاء بعد فقدان زوجها، رينيه أنجيليل، وشقيقها دانيال ، الذي توفي بسبب السرطان بعد يومين من فقط من وفاة زوج سيلين في عام 2016. وفي ظل تلك الظروف، تمثل الولادة الجديدة للموضة نغمات شخصية.

وعند مشاهدة مغامراتها في باريس، يتعين على المرء أن يتساءل عما إذا كانت ديون دائماً أيقونة في عالم الموضة.