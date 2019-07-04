من 6 دولارات إلى هذه القيمة "الخيالية".. بكم بيعت قطعة الشطرنج الأثرية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الضجة الواسعة الناتجة عن قصة قطعة الشطرنج الأثرية، تعود هذه القطعة من جديد لتثير الصخب مجدداً بعد أن بيعت في مزاد بلندن، بسعر خيالي.

وبيعت قطعة "لويس واردر"، وهي إحدى أشهر قطع الشطرنج في العالم، بقيمة 929 ألف دولار في دار مزادات سوثبيز.

وكان بائع قطع أثرية في اسكتلندا، قد اشترى القطعة التي تعتبر جزءاً من مجموعة "Lewis Chessmen"، بـ6 دولارات في عام 1964، ولكنه كان يجهل قيمتها الحقيقية، لذا بقيت محفوظة في درج خزانة لمدة 55 عاماً.

وقامت عائلة المشتري بفحص القطعة في دار مزادات سوثبيز، بعد وفاة صاحبها وقررت بيعها، لتكون أول قطعة تُباع من المجموعة الشهيرة.

وقال متحدث باسم العائلة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح، إن القطعة عُرضت باسم "Antique Walrus Tusk Warrior Chessman".

وأشار المتحدث إلى أن الشخص الذي اشترى القطعة في بداية الأمر لم يكن يعلم بأنه اشترى قطعة أثرية مهمة، مضيفاً: "لقد خبئت القطعة في المنزل ولكن عندما توفيت جدتي، ورثت أمي القطعة".

ويُذكر، أن قطع "Lewis Chessmen"، عُثر عليها في هبريدس في عام 1831، ولكن ظروف اكتشافها بقيت غامضة، إذ عُثر على 93 قطعة، غالبيتها منحوتة من العاج، ولكن قطعة الفارس وأربعة "حراس" كانت مفقودة.

ومن ضمن 93 قطعة التي عثر عليها في عام 1831، يحتفظ المعرض البريطاني في لندن بـ82 قطعة، بينما بقيت 11 قطعة في المتحف الوطني الاسكتلندي.