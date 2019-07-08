دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجحت عارضة الأزياء السعودية "روزانا" في تحقيق شهرة واسعة لها، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت مؤخراً بإعلان "فيكتوريا سيكريت" عن حملتها لعلامة الأزياء التجارية "بينك".

ونشر وكيل أعمال عارضة الأزياء السعودية بأمريكا، شيراز، مقطع فيديو يظهر مودل روز في إعلان الحملة، إذ أرفقه بتعليق "قابلوا أول عارضة أزياء من السعودية تصنع صخباً بهوليوود، من خلال المشاركة بحملة فيكتوريا سيكريت بينك".

وانهالت تعليقات الأشخاص، منهم مشاهير، على منشور شيراز، حيث كتبت وريثة مالك سلسلة فنادق هيلتون العالمية، المغنية وعارضة الأزياء الأمريكية باريس هيلتون، "أحببت هذا يا شيراز، يجب أن تعتلي مودل روز منصة عرض فيكتوريا سيكريت، التاريخ يُصنع".

ويُشار إلى أن عارضة الأزياء السعودية، التي تخطى عدد متابعيها على "إنستغرام" 10 ملايين متابع، قد بدأت عملها في المملكة العربية السعودية، واستطاعت أن تستقطب جمهوراً واسعاً خاصة بعد أن انتقلت الى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت أول عارضة أزياء سعودية تحقق شهرة عالمية.