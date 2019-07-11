أجواء مشحونة ومضحكة..مصور يلتقط ردود الفعل العفوية في حفلات الزفاف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من بين الاستعدادات الكبيرة لحفلات الزفاف، يعتبر الحصول على مصور لتخليد لحظات هذا اليوم المميز من ضمن الأعمال الأساسية على لائحة العريسين، فماذا لو كان المصور غير اعتيادي والتقط صوراً تجسد الأجواء "المشحونة" و"المضحكة" خلف ستار الصور التقليدية.

ويلتقط ايتن ويلدون صوراً لحفلات زفاف، إلا أن صوره تلتقط اللحظات العفوية بطريقة مرحة وغير مقيدة بأسلوب التصوير الوثائقي، إذ يرى المصور الذي عمل في هذه المهنة لمدة 15 عاماً، أن حفلات زفاف هي "الوعاء الذي تذوب فيه المشاعر، والحقيقة، والسعادة، والحزن".

وفي حديث مع CNN، قال المصور إنه وعندما يأخذ المشروب مفعوله لدى المدعوين، تختلف الصور جذرياً، مضيفاً أن هذه المهنة بالذات تعتمد وتتحرك بحسب "الاتجاهات والصرعات الجديدة".

وأضاف ويلدون، أن الأشخاص عادة ما يغيرون شكلهم أو تعابير وجههم عندما يرون الكاميرا موجهة عليهم، لذا يحاول المصور وضع نفسه في الموقف والانغماس في المكان حتى يلتقط الصور بطريقة أكثر عفوية.

ومن بين الصور العديدة التي التقطها المصور، كانت صورة لفتاة وهي تقوم بحركات وجه عفوية، وهي صورة تُعتبر من الأحب على قلبه، بسبب ردة الفعل غير التقليدية، للفتاة.

وتطلب الأمر بالنسبة لويلدون، عدة سنوات قبل أن يعلم بأن صور حفلات الزفاف قد تصنع مشروعاً جميلا، وخصوصاً أنه قرر في مسيرته المهنية التقاط الصور للمشاعر السعيدة من حول العالم.