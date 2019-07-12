أحذية نادرة للبيع.. وقيمتها قد تصل إلى مبالغ "خيالية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – إذا كنت من محبي الأحذية الثمينة والنادرة فاستعد لمزاد "سوثبيز"، الذي من المتوقع أن يبيع 100 زوج من الأحذية النادرة، بالإضافة إلى زوج مصنوع يدوياً في عام 1972، والذي من المفترض أن يباع بقيمة 160 ألف دولار.

ويعتبر زوج أحذية نايك "Moon Shoe"، الذي صممه الشريك المؤسس للشركة، بيل بوويرمان، لمناسبة التجارب الأوليمبية في عام 1972، واحداً من الـ 12 زوجا المصنعين، والزوج الوحيد الذي لم يلبس قط.

وبما أنه لا توجد أي عروض حتى الآن على الحذاء، إلا أنه من المتوقع أي يبدأ سعره من 80 ألف دولار.

ويتم عرض زوجان من أحذية "Back to the Future part II"، اللذان أصدرا في عام 2011 و2016، لجمع الأموال لمؤسسة "Michael J.Fox" لأبحاث باركنسون.

وسيباع زوجا الأحذية عبر مزاد الإنترنت، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع سوق الأحذية الرياضية والملابس "Stadium Goods". وافتتح المجال للمزايدة على المنتجين منذ يوم الخميس ومن المتوقع أن يستمر حتى 23 من يوليو/ تموز 2019.

ويعتبر زوج الأحذية، الذي تم تصنيعه في عام 1994، من ضمن أرخص المنتجات المعروضة في المزاد، حيث يبدأ سعره من 1800 دولار ومن المتوقع أن تصل المزايدات عليه إلى 3000 دولار.

ووفقًا لتقرير مايو 2019، من موقع الأزياء "Farfetch"، والذي استخدم بيانات من"Stadium Goods"، فإن أغلى أحذية رياضة موجودة حاليًا في السوق هي الطراز الذي صممه كانييه ويست لـ "Louis Vuitton". وأدرجت "Farfetch" سعر الحذاء الأصلي بمبلغ 1085 دولار، وقد تصل قيمة الحذاء بعد 10 إلى 29 ألف دولار.