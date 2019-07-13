دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعادت وزارة الدفاع الروسية، السبت، نشر مقتطفات من عرض عسكري سابق لها ضمن فعاليات احياء ذكرى "يوم النصر" في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية، موسكو.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لقطات لفك وتركيب سيارة عسكرية خلال دقائق، بالإضافة إلى عرض ثلاثة أجيال من السيارات فارهة مكشوفة السطح من الصناعة الروسية.

ويظهر في الفيديو تأدية جنود روس لعرض جمالي برسم نجمة بشرية، بصورة منضبطة ومنسقة.

وتحيي روسيا إلى جانب عدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق في الـ9 من مايو/ أيار ذكرى الانتصار على القوات النازية في الحرب العالمية الثانية وإعلان استسلام القوات النازية مثل هذا اليوم العام 1945.

ويذكر أن أكثر من 13 ألف فرد من مختلف القطاعات العسكرية الروسية شارك في النسخة الأخيرة من هذا العرض العسكري الذي شهد استعراضا لأحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية بالبلاد.