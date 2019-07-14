دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدي جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة لا يتطلب منك سوى أن تشارك صورتك عبر برنامج "FaceApp"، الذي سيحول صورتك ويجعلك تبدو في مرحلة متقدمة من العمر.

ونشر بعض المغردين صورهم عبر "تويتر"، من خلال هاشتاغ "صورتك وأنت شايب". وكان لدى العديد منهم فضولاً حول شكل أبرز المشاهير العرب في المستقبل.

وشاركت الفنانة الإماراتية، بلقيس فتحي، متابعيها الذين يبلغ عددهم حوالي 9 مليون شخص، عبر موقع "إنستغرام"، بصورة تظهر فيها بعمر الـ 70 عاماً أو الـ80 عاماً. وكانت قد أرفقتها بتعليق "أرى امرأة حكيمة وجميلة وخطّ الزمن على وجهها دروساً وعبر علمتها لأحفادها".

وعبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورتها، معلقة "على عمر الـ 80 ربما لا أعلم.. الأهم هو الصحة وأن تعيش حياتك سعيداً دون التسبب بأذية أحد.. ما رأيكم؟".

ولم تكن نسيب نجيم الممثلة الوحيدة التي شاركت بالتحدي، حيث نشر الممثلان السوريان قصي خولي ومعتصم النهار، عبر خاصية الـ "ستوري" على موقع "إنستغرام"، مجموعة صور تظهر كلاً منهما بشعر أبيض.

ويشار إلى أن عدد من المشاهير قد شاركوا صورهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الممثل السعودي هشام الهويش، ومذيعة البرامج رضوى الشربيني، والممثلة المصرية زينة رضا.

وبعيداً عن الساحة الفنية، نشر أيضاً كابتن نادي الوحدة سابقاً، سلطان اللحياني، صورته، حيث علق "يالله حسن الخاتمة".

ونستعرض فيما يلي صور بعض المشاركين في تحدي العمر: