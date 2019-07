View this post on Instagram

شكلي المحتمل في ال٧٠ او ٨٠ اذا امد الله بعمري ان شاء الله... أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروس وعبر علمتها لأحفادها بالمناسبة الصورة مطابقة ١٠٠٪؜ شكليا لجدتي من والدي "الزهراء" رحمها الله فأنا شديدة الشبه بها في صباها 💕