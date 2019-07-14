دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المتوقع أن يصل كتيب الرحلات الجوية التابع لوحدة "أبولو 11" إلى حوالي 9 ملايين دولار عندما يُطرح للبيع الأسبوع المقبل، كجزء من مزاد يقام بمناسبة الذكرى الـ50 لأول هبوط بشري على سطح القمر.

صورة لرائد الفضاء بز ألدرن اُلتقطت من قبل قائد الطاقم نيل آرمسترونغ على متن المركبة القمرية "أبولو 11" خلال مهمة الهبوط على سطح القمر في 20 يوليو/ تموز عام 1969

وبحسب ما ذكرته دار مزادات "كريستيز"، يحتوي دليل الرحلة على ملاحظات إجرائية، وقوائم مراجعة بالإضافة إلى سجلات للرحلات. كما يتضمن مذكرات مكتوبة بخط اليد من قبل قائد الطاقم وأول رجل على سطح القمر، نيل آرمسترونغ ورائد الفضاء، بز ألدرن. وكان دليل الرحلة يتوسط رائدي الفضاء على متن مركبة الهبوط على القمر "إيجل".

تتميز الوثيقة بملاحظات مكتوبة بخط اليد من قبل رواد فضاء رحلة "أبولو 11"

ويعد الدليل واحداً من 7 عناصر معروضة في المزاد العلني كانت على متن المركبة، وتشمل العناصر الأخرى خطط للرحلات وخارطة النجوم. وسينضم إليها حوالي 200 عنصر آخر من تذكارات رحلات الفضاء، بما في ذلك الخرائط القمرية، والمخططات الفنية، والصور المُوقّعة.

ولكن هذا الدليل، والذي يحمل عنوان "كُتيب الجدول الزمني للمركبة القمرية أبولو 11"، من المتوقع أن يجذب أعلى العروض. وتتوقع دار "كريستيز" أن يُباع دليل الرحلة بحوالي 7 إلى 9 ملايين دولار، وهو تقييم يضعه ضمن نطاق "أغلى الكتب المطبوعة للبيع في مزاد علني"، وفقاً لرئيسة كتب ومخطوطات دار "كريستيز"، كريستينا جيجر.

وقالت جيجر في مقابلة عبر الهاتف: "لقد كنت أعمل في مجال مزادات الكتب منذ حوالي 20 عاماً. وأنا أقسم أنه أكثر شيء مثير عملت فيه."

وبالنسبة إلى جيجر، هذه ليست "وثيقة استكشاف الفضاء الأكثر أهمية" فحسب ، بل هي وثيقة من غير المرجح أن تُنافس على الإطلاق. وأضافت أنه حتى لو وصل البشر إلى المريخ، فإن التحويل الرقمي للسفر إلى الفضاء يعني أن نسخة السجل المصنوعة من الورق لن يتم إنتاجها أو استخدامها.

وأضافت "أنها قطعة أثرية بشرية". ولكل صفحة استخدمها رواد الفضاء نوعاً من التصحيح الذي أُجري داخل (مركز الفضاء التابع لناسا) في قاعدة "رأس كانافيرال" ما بين منتصف يونيو/ حزيران وحتى 12 يوليو/ تموز، أي قبل أربعة أيام من إطلاق المهمة.

كما أوضحت أن الوثيقة "تمتلك روح كل الجهد المبذول خلال (المهمة)، على أرض الواقع وعبر التعليقات التوضيحية في الوقت الحقيقي من قبل ألدرين وآرمسترونغ."

علم من مهمة "أبولو 10" ضمن 200 عنصر من تذكارات الرحلات الفضائية سيتم طرحه في المزاد

وسيتم أيضاً عرض عناصر من بعثات أخرى تابعة لـ"ناسا"، بما في ذلك العلم الذي أُطلق على متن "أبولو 10"، و يتراوح سعره المقدّر بين 25 ألف إلى 350000 دولار.

كما تشمل العناصر التي من المتوقع أن تجذب أكبر العروض، فرشاة استخدمت لتنظيف الأتربة من عدسات الكاميرا أثناء هبوط مركبة "أبولو 14"على سطح القمر في عام 1971، مع أقصى تقدير بقيمة 175 ألف دولار، بالإضافة إلى حزام تخزين، لا يزال يحمل غبار القمر، على متن مركبة "أبولو 12"، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 90 ألف دولار.