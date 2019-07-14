دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن رأيت فريدا كاهلو وهي ملطخة الفم بسبب تناول بوظة الشوكولاتة، التي تتناولها بشهية، أو شهدت على عرض زواج رومانسي بين فان غوخ والفتاة ذات القرط اللؤلؤي؟ قد لا تتوقع رؤية هذه الأحداث يوماً من الأيام، ولكن وقوعها أيضاً ليس بالأمر المستحيل.

ورغم أن الفن يستغرق وقتاً طويلاً لاكتشافه، إلا أن المصمم البصري، حيات ايفرين، قد كرّس حياته كلها لذلك. وفي أعمال غير مألوفة كان قد حاكها خياله المبدع، لن تجد لديه حس الفكاهة فحسب، وإنما رسالة يرغب بإيصالها لجميع الأشخاص.

وإذا قمت بزيارة صفحة المصمم القبرصي عبر موقع "إنستغرام"، فستلاحظ استخدامه لجميع شخصيات الرسامين، ومن بين أبرزها فريدا كاهلو، وفان غوخ، والموناليزا، وسلفادور دالي، بالإضافة إلى الفتاة ذات القرط اللؤلؤي.

ورغم أنك قد لا تكون من متابعي أعمال هذا المصمم، ولكنك حتماً سترغب في معرفة القصص التي تحملها كل صورة. فالعديد يسافر من حول العالم لرؤية الموناليزا وهي معلقة على جدار متحف "اللوفر"، ولكن لماذا أراد هذا المصمم أن يصورها بجسد يمتلئ بالعضلات؟

وغالباً ما يشعر الأشخاص بالكسل لممارسة التمارين الرياضية بسبب مشاغلهم المختلفة.. وبدافع التشجيع، قرر ايفرين تصميم الموناليزا في هذه الهيئة، موضحاً "نحن نحتاج إلى أشياء تحفزنا".

وفي حديث المصمم البصري مع موقع CNN بالعربية، قال ايفرين: "في بعض الأحيان، أفكر بالصورة لأسابيع عديدة، إن عملية البحث هي تعليمية بحد ذاتها، وكل إلهام يأتي من تجربة".

وبالطبع، لا يقتصر طموح المصمم القبرصي على عالم وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، وإنما يسعى إلى السفر حول العالم وإقامة معارضه الخاصة.