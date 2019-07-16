دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من يتابع أخبار الفنانة العالمية بيونسيه، سيعلم أنها ليست "ملكة" الغناء فحسب، وإنما أيضاً "ملكة" الأزياء، خاصة في إطلالتها الأخيرة التي جذبت أنظار العديد.

وتعاون مصمم الأزياء الفيتنامي، نغوين كونغ تري للمرة الأولى، مع فريق بيونسيه، إذ طلبت النجمة العالمية أن يكون لون فستانها ذهبي داكن اللون خلال مناسبة العرض الأول لفيلمها "The Lion King".

وبمجرد ما أن تلقى المصمم الفيتنامي طلب بيونسيه، كان الفيلم "The Lion King"، أي "الأسد الملك"، مصدر إلهام كبير له، حيث قال لموقع CNN بالعربية "تعتبر نالا ملكة برية". وتبعاً لذلك، يجعلها الفستان تبدو وكأنها "آلهة برية ساحرة".

ولم يلتق المصمم بالفنانة العالمية حتى الآن، ولكنه قدم العديد من الخيارات بأقمشة وألوان مختلفة. وأخيراً، وقع الاختيار على هذا الفستان الذي استغرق تصميمه 72 ساعة، وبمساعدة 3 حرفيين.

وخلال عرض الفيلم الأول، توجهت عدسات الكاميرا إلى دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل. وبحسب صحيفة "Daily Mail’s Rebecca English"، عانقت ماركل الثنائي بيونسيه وجي-زي، كما هنأت بيونسيه العائلة المالكة على ولادة طفلهما، آرتشي.

وبدوره، حرص جي-زي على إعطاء بعض النصائح الأبوية، قائلاً "ابحث دائماً عن وقت لنفسك".

ويُشار إلى أن بيونسيه ليست الوحيدة التي ارتدت تصاميم كونغ تري، إذ جذبت أعماله انتباه العديد من الفنانات العالميات، مثل المغنية ريتا أورا وريانا وكيتي بيري، بالإضافة إلى الممثلة الأمريكية، غابرييلي يونيون.