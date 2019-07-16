إطلالات ريانا "الصينية" تثير الجدل بين مواقع التواصل الاجتماعي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُطل ريانا بجلسة تصوير لمجلة "هاربر بازار" بنسختها الصينية. وفي إحدى الصور، تحدّق ريانا في مروحة صينية، وحول خصرها حزام أحمر اللون. وفي صورة أخرى، تقف أمام ستار تقليدي قابل للطي، والحلي الذهبية تزين شعرها، لتذكرنا بالأزياء الملكية من حضارة الصين. ولكن كيف كانت الآراء حول تلك الإطلالات الصينية؟
View this post on Instagram
There is always a brave truthfulness on Rihanna( @badgalriri ). She doesn't care about judgments from others, justing keep in doing what she loves. After four years, Rihanna is back to be our cover star and again shows when western style icon meets eastern aesthetic. @shasimona @weitian25 Photographed by @chenman Executive Editor-in-chief#左敏洁 Outreach Producer #cezargrief #coolhuntinc #harpersbazaarchina #augustissue #rihanna
ومن المقرر، أن تتصدّر إحدى هذه الصور التي نشرتها مجلة "هاربر بازار" بنسختها الصينية الثلاثاء الماضي، عبر صفحتها على "انستغرام"، غلاف عدد أغسطس/آب من المجلة وقد كتبت المجلة تعليقاً مفاده: "نقصد من خلال تلك الجلسة إظهار ما يحدث"، عندما تقابل أيقونة الموضة الغربية أصالة الشرق. ولكن انقسمت ردود الأفعال عبر الإنترنت بين مؤيد ومعارض.
View this post on Instagram
Singer, icon, entrepreneur...... Rihanna ( @badgalriri ) has different titles and gets more and more influence at the same time. With the influence, she chooses to make a voice for the minority, showing the incredible feminine power. @shasimona @weitian25 Photographed by @chenman Executive Editor-in-Chief #左敏洁 Outreach Producer #cezargrief #coolhuntinc #harpersbazaarchina #augustissue #rihanna
وبينما عبر بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالصور، شعر آخرون بالإستياء بشأن ما إذا كان من المقبول أن يتزين شخص غير صيني بملابس من تاريخ البلد وثقافته.
View this post on Instagram
Being born in Barbados, Rihanna(@badgalriri )has worked her way up from “nobody” to “somebody”with her musical talents. She is now a role model for girls all over the world, and she is even the ”king of pop”. Stay tuned for our August Issue cover. @shasimona @weitian25 Photographed by @chenman Executive Editor-in-chief#左敏洁 Visual Direction @mumoodsight Outreach Producer #cezargrief #coolhuntinc #harpersbazaarchina #augustissue #rihanna
وكتب أحد رواد مواقع التواصل في تغريدة: "لقد تألقت ولكن ... أليس .... هذا ... بمثابة استحواذ ثقافي؟!؟!" وفي أخرى كتب: "أحب ريانا لكن لا يمكننا قبول كل أفعالها لمجرد أنها ريانا".
أما النقاش الدائر حول الاستحواذ الثقافي، والذي يتمثل في السؤال حول من يمكنه ارتداء ماذا وتحت أي مسمى، فيُوجد منذ سنوات، رغم أنه أصبح محط اهتمام بشكل متزايد في الفترة الأخيرة.
وفي الشهر الماضي فقط، اتُهمت كيم كارداشيان بالاستحواذ الثقافي، بعد أن أطلقت علامة تجارية للملابس الداخلية تحمل اسم "كيمونو" وهو أيضاً اسم زي ياباني منذ قرون من الزمن. وشملت القائمة أيضاً كارلي كلوس لارتدائها زي "الغايشا" الياباني على صفحات مجلة "فوغ"، وجيجي حديد لاعتمادها أيضاَ على تسريحة "الأفرو" على صفحات "فوغ"، بالإضافة إلى كايلي جينر لاعتمادها على تسريحة "كورنروز".
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ريانا للانتقادات، فقد تعرضت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، لانتقادات مماثلة لأنها تشبّهت بملكة مصر القديمة "نفرتيتي" في صورة فوتوغرافية لمجلة "فوغ العربية".
ومع ذلك، في هذه المرة، يوجد تباين في الرأي بين الجماهير الصينية، التي أثنت بشكل كبير على جلسة التصوير، والجماهير من حول العالم، التي بدت أكثر تأثّراً.
وعلى موقع التدوين المصغر الإلكتروني الصيني"Weibo"، كانت غالبية التعليقات حول غلاف مجلة "هاربر بازار" إيجابية. وكتب أحد المستخدمين: "لا عجب أنها ملكة مقاطعة شاندونغ"، مستخدماً اللقب الذي أطلقه المعجبين الصينيين على ريانا: "إنها الأجنبية الأكثر ملاءمة للأسلوب الصيني."
وكتب مستخدم آخر: "تبدو رائعة جداً! الموضة الصينية تناسبها جيداً"، بينما انتشرت تعليقات أخرى برموز تعبيرية كالقلوب وغيرها.