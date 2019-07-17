قبعات على شكل مآذن استوحتها فنانة إيطالية سنغالية من المساجد

ستايل
نشر
  • ياسمين عواجه
صورٌ تنقلك إلى بعدٍ روحي.. ما مغزى هذه القبعات على شكل مآذن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مآذن طويلة وملونة تعلو وجوه متأملة. ومع أنك قد لا تعرف مغزى هذه الصور من الوهلة الأولى، إلا أن فيها ما يشدك إلى بُعدٍ روحي. وما الذي تعبر عنه الفنانة ميمونة غريسي خلال هذه المشاهد الغامضة والمهيبة؟

وبعد اكتشافها للمريدية، وهي طريقة من الطرق الصوفية، في السنغال، واعتناقها للإسلام، شعرت الفنانة متعددة الوسائط، ميمونة غريسي، بحاجتها إلى التعبير عن "التحول الداخلي" الذي طرأ عليها خلال أعمالها الفنية.

ويستطيع المرء رؤية ذلك خلال مختلف مشاريعها التي تحتضن مختلف الرموز الإسلامية والصوفية، ومنها مشروع "Minarets Hats"، أو "قبعات المآذن".

صورٌ تنقلك إلى بعدٍ روحي.. ما مغزى هذه القبعات على شكل مآذن؟

وفي حديثها عن المشروع، قالت الفنانة الإيطالية السنغالية لموقع CNN بالعربية، إنه عبارة عن "سلسلة فوتوغرافية ونحتية تمثل جزءاً من بحثي حول الجسم الغامض، الذي يُفهم بأنه حاوية للطاقة الميتافيزيقية، والخارقة".

صورٌ تنقلك إلى بعدٍ روحي.. ما مغزى هذه القبعات على شكل مآذن؟

وتركز سلسلتها على منطقة الرأس، فهي تغطي الشخصيات في صورها بسلسلة من القبعات الطويلة والنحيفة على شكل مآذن.

ووفقاً للفنانة، تجسد القبعات قلاعاً تحمي الرأس، وأما مجازياً، فهي تجسد اتجاهاً يجب على الإنسان أن يلجأ إليه باستمرار، وهو اتجاه "روحاني، وإسلامي بشكل خاص"، بحسب ما قالته. 

صورٌ تنقلك إلى بعدٍ روحي.. ما مغزى هذه القبعات على شكل مآذن؟

وتهدف المآذن أيضاً إلى تجسيد هوائيات تنقل الطاقة الروحية، وفقاً لما قالته الفنانة.  

وفي الصور، تبدو الشخصيات وكأنها "منفصلة عن العالم لتدخل في وئام مع الروح الإلهية"، وذلك خلال تغطيتهم لوجوههم بإيماءات من أيديهم، إضافةً لكون بعض الأشخاص معصوبي العينين. 

صورٌ تنقلك إلى بعدٍ روحي.. ما مغزى هذه القبعات على شكل مآذن؟

ومن الطبيعي أن يتساءل المرء إذا كانت هذه القبعات مصممة على شكل على مآذن مساجد حقيقية، والجواب هو نعم.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحديد المسجد الذي ألهم تصميم كل قبعة، ويعود ذلك لكون تصاميم الفنانة عبارة عن تفسيرها الخاص لمآذن تلك المساجد حول العالم. 

صورٌ تنقلك إلى بعدٍ روحي.. ما مغزى هذه القبعات على شكل مآذن؟

ومن المساجد التي ألهمتها، مسجد توبا الكبير في السنغال، والمسجد الجامع في الهند، والمسجد الأزرق في تركيا.

وأشارت الفنانة إلى أن عملية صناعة القبعات كانت طويلة ومرهقة، إذ أنها تضمنت صناعة الهيكل، وتغطيته بالأقمشة الملونة.

  • ياسمين عواجه
    ياسمين عواجه
    محررة

قد يعجــــبك أيضـــاً

نشر