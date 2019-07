بريتني سبيرز.. رمز للمرأة القوية أم صورة ناتجة عن ثقافة فنية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من ديزني إلى عالم الغناء والنجومية.. هكذا غيرت المغنية الأمريكية الشهيرة، بريتني سبيرز وجهتها لتنتقل من شاشة الأطفال إلى عالم مقاطع الفيديو المصورة.

واشتعل اسم بريتني سبيرز، بعد فيديو كليب لأغنيتها "Baby One More Time"، حيث ظهرت المغنية، التي بلغت من العمر 16 عاماً آنذاك، وهي تلعب بقلم وخصلات شعرها.

وبعد لحظات من اللقطة الافتتاحية للفيديو المصور في مدرسة ثانوية، تظهر بريتني بزيها المدرسي الكامل، المكون من قميص مربوط فوق الصرّة وتنورة قصيرة.

وأشعلت إطلالة بريتني جدلاً واسعاً، لايزال يؤثر بالفنانين الشباب في يومنا الحالي، إذ تساءل البعض إن كانت الإطلالة نتيجة ثقافة فنية، استغلت من قبل قوى مسيطرة لتؤثر على الغرائز البشرية؟ أم أنها صورة عن تمكين المرأة؟ أو الإثنين معاً.

وقالت سبيرز في مقابلة مع شبكة MTV، إنها أرادت شيئاً يستطيع الشباب في جيلها أن يتواصلوا معه، مضيفة: "كما تعلمون، عندما يكون الناس في المدرسة، يشعرون بالملل وينتظرون لحظة الخروج، وعندما يخرجون يقومون بالكثير من حركات الرقص. وهذا فيديو ممتع فحسب".

وأوضح المخرج، نايجل ديك، أن الزي كان فكرة سبيرز، إذ استذكر في مقابلة مع MTV أنه كان يعتقد بأن سبيرز ستخرج وهي مرتدية قميصاً وبنطال جينز، إلا أنها قالت "لما لا أرتدي زي فتاة مدرسية"، مما دفعهم إلى شراء زي مدرسي من K-Mart بمبلغ لا يتجاوز 17 دولاراً.

ويتواجد الزي حالياً في صندوق زجاجي في مقهى "Hard Rock Cafe" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وفي السنوات اللاحقة، كانت سبيرز تجد طرقاً مبتكرة وجديدة لإظهار صرتها، من خلال اختيار أزياء مختلفة في عدة فيديوهات مصورة، مثل "Oops!.. I Did It Again" وغيرها من الأغاني.

ولطالما كانت كفة النقاشات تميل لصالح سبيرز، فيما يتعلق بموضوع تمكين المرأة، إذ صُورت الفنانة في العديد من الأحيان على أنها بمثابة رمز للأنوثة القوية.

ومن المتوقع، أن تظهر موسيقى سبيرز في عرض موسيقي بعنوان "Once Upon One More Time"، الذي سيتحدث عن مجموعة من الأميرات من عالم الخيال، والذي سيجذب انتباه الجماهير مرة أخرى.