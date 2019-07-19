إضافات جديدة في عالم "ايموجي" بهواتف أبل.. فهل تمثلك أي من هذه الرسوم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وعند التحدث مع الأصدقاء أو حتى التعليق على الصور، عادة ما نستخدم بعض الـ"Emojis" للتعبير عن أنفسنا.

ولكن هل صدف أن قررت استخدام "Emoji" معينة ولكنك لم تجد الصور المناسبة للتعبير عنها؟

أعلنت شركة ابل، عبر موقعها الرسمي، أنها تبحث إضافة عدد من الصور الجديدة إلى مجموعة الـ"Emoji" القديمة، للاحتفال بيوم الرموز العالمي، ولزيادة تنوع لوحة المفاتيح وإضفاء إعدادات جديدة وممتعة لأنواع أطعمة أو فصائل حيوان أو فعاليات مختلفة.

وقررت الشركة أيضاً أن تضيف تحديثا مهما لأشكال رسوم تستخدم للتعبير عن العلاقات أو الأزواج، إذ بإمكان مستخدمي الصور اليوم اختيار "Emoji" من قائمة تحمل صوراً تجمع بين أشخاص بألوان بشرة مختلفة وأجناس مختلفة، لتفسح المجال أمام المستخدم للاختيار من بين قائمة تتضمن 75 مجموعة مختلفة.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه "في هذا الخريف ستحتفل الشركة بالتنوع بجميح حالاته بتمثيل أكبر".

فهل وجدت في هذه الرسوم الجديدة مميزة تود استخدامها؟