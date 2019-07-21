دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غالباً ما يتسابق المصورون بعدسات كاميراتهم إلى ناطحات سحاب دبي، ويتنافسوا لالتقاط الصور الأكثر ابتكاراً وإبداعاً..وبينما تداعب هذه الأبراج الشاهقة سحاب السماء، يمشي المصور البريطاني الإيراني آريا شاروكشاهي في ضواحي المدينة، ليبرز جانباً قد يكون مختلفاً عما تراه عادة.

ومن منطلق أن الصورة الواحدة قد تكون كفيلة في تغيير وجهة نظر شخص في موقف معين، سافر شاروكشاهي إلى دبي حاملاً على عاتقه مهمة سرد القصص من حول العالم، ليجعل الحياة أكثر متعة واهتماماً، بالإضافة إلى التعلم وتشجيع تفاعل الأشخاص من حوله.

وبعد أن شعر شاروكشاهي بالملل من كل ما يُعاد تصويره في دبي مراراً وتكراراً، قرّر بدوره أن يستكشف ضواحي المدينة والتعرف على سكانها عن كثب.

ولا تتحدث الصور عن المخاوف والأحلام فحسب، وإنما تروي قصصاً ومواقف كانت قد خُلدت في ذاكرة كل شخص. فعلى سبيل المثال، قد تظن أن صورة هذا الرجل الجالس على الكرسي لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها، ولكنها في الواقع تحمل قيمة خاصة لدى المصور البريطاني الإيراني.

وقال شاروكشاهي لموقع CNN بالعربية: "دعانا هذا الرجل إلى منزله، وتحدثنا لمدة 45 دقيقة عن حياته، كما شربنا الشاي الذي حضره، وتحدثنا بخفة دم عن رياضة كرة القدم".

ولا يريد المصور أن يتم نسيان هؤلاء الأشخاص. ورغم أن عمل المصور غير مكتمل حتى الآن، إلّا أن غالبية التعليقات التي وصلته كانت إيجابية، معتقداً أن الأشخاص يميلون إلى الصور التي تظهر جانباً آخراً لمدينة دبي.