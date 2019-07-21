زفاف "خيالي" لنجل إيلي صعب.. وإطلالة العروس تخطف الأنفاس

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نشر الأحد ، 21 يوليو / تموز 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لزفاف ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي وصفه البعض بأنه "خيالي".

واحتفل ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، إيلي صعب جونيور، بحفل زفافه من كريستينا مراد في كنيسة بكركي في لبنان.

وخطفت العروس أنفاس الحضور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الخلابة.

وبما أن صعب يشتهر بتصاميمه الراقية، فكان من الطبيعي أن ترتدي زوجة ابنه فستاناً من تصميمه ومصنوعاً خصيصاً لها.

وتميز الفستان بمظهره الساحر والملكي، ووصف البعض العروس بأنها بدت كأميرة من قصص الخيال.

وخلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، تحدّث المصمم اللبناني عن الفستان قائلاً إنه يتميز بتفاصيل مطرزة من زينة الرأس وصولاً إلى الطرحة.

ولا تتوقف التفاصيل المطرزة عند الطرحة، إذ أنها تستمر في الظهور والتشعب من منطقة الصدر وصولاً إلى نهاية الفستان.

وفي منشور آخر، وصف المصمم الحدث بأنه "حفل مؤثر مليء بلحظات من الترقب والفرح"، كما أنه هنأ ابنه وعروسته متمنياً لهما "السعادة الأبدية والحب الأبدي".

وتميز الحفل بفخامته، وامتلأت لائحة الحضور بأسماء بارزة في العالم الفني في لبنان، ومن أبرز الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف، نانسي عجرم، وإليسا، وهيفاء وهبي، إضافةً إلى المغني اللبناني عاصي الحلاني.

ولم تكن العروس الوحيدة التي ارتدت فستاناً من تصميم صعب.

وتألقت وهبي في فستان أزرق اللون بفتحة للساق على الجانبين من أنامل المصمم اللبناني أيضاً، بينما اختارت إليسا فستاناً بسيطاً ذات تفاصيل ذهبية.