نجوى كرم في السعودية.. صورة بـ"العباءة" وطلب للجمهور: "حدا يقرصني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهرت المطربة اللبنانية، نجوى كرم، وهي ترتدي "العباءة" بعد حفلها الذي أقامته في مدينة أبها السعودية الإثنين.

ونشرت كرم صورة لها من أمام أحد الفنادق وهي ترتدي "العباءة" احتراما للقوانين السعودية، كما كانت قد شاركت إعلامية سعودية صورة لنجوى وهي ترتدي "العباءة السوداء".

وأقامت الفنانة اللبنانية حفلا في مدينة أبها، ضمن حفلات "صيف عسير" وكانت أول فنانة عربية تغني على مسرح "طلال مداح"، وعبرت عن فخرها بهذه المناسبة.

ولفتت كرم الأنظار خلال الحفل عندما قالت للجمهور الذي كان يحضر حفلها: "يا ريت حدا منكن يقرصني لحتى حس عنجد إني أنا بالسعودية".

وأدت الفنانة اللبنانية عددا من أغنياتها الشهيرة على المسرح وسط تصفيقات الحضور الذي عبر عن إعجابه وسعادته بغناء "شمس الغنية" في المملكة.

يذكر أن كرم تعتبر من أبرز الفنانات اللبنانيات خلال العقود الماضية، إذ اشتهرت بصوتها "الجبلي" وأغنياتها التي حصدت إصداء واسعة في المنطقة.