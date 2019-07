View this post on Instagram

Repost from @dohafirestation using @RepostRegramApp - ‎ فاطمة محمد: البداية ‎المكان: ورشة 3، مطافئ ‎تم تمديد المعرض حتى 29 مايو 2019 - ‎البداية هو معرض يقدم تجربة فاطمة محمد خلال فترة إقامتها في برنامج استوديو أمناء المتاحف الدولي في مدينة نيويورك بداية هذا العام. يستكشف المعرض بداية تطور صناعة النفط والغاز الطبيعي في قطر، وكيف ساعد هذا في عملية النمو والتطوير. تصور فاطمة محمد رحلة قطر هنا من خلال نظرة الشخصية الخيالية، عناج. عناج هي نتاج كل من الشرق والغرب، ففي داخلها جزء عربي وجزء من النسر الأمريكي، بالتحديد أنثى النسر التي ترعى صغارها من خلال توفير المأوى والغذاء والاستقلال وحرية الطيران. ترمز عناج إلى شخصية الأنثى المستقلة القوية التي تعرض تراثها بفخر من خلال ارتداء البطولة باعتبارها منقارًا ذهبيًا واقيًا - ‎أوقات العمل خلال شهر #رمضان المبارك ‎من السبت إلى الخميس ‎9:00 صباحاً – 2:00 بعد الظهر ‎8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل ‎الجمعة ‎8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل - ‎#مطافئ • Fatima Mohammed: The Start Location: Workshop 3, Fire Station Exhibition extended to 29 May, 2019 - The Start presents an overview Fatima Mohammed’s work during her residency at ISCP, New York, early 2019. The exhibition showcases the beginning of the development of the petroleum and Natural Gas industry in Qatar and how it helped the country grow and modernize. Qatar’s journey is portrayed here through the eyes of Fatima Mohammed’s fictional character, 3naj (Anaj). 3naj is the product of both East and West. She is part Arab and part American bald eagle, the female eagle who nurtures her young by providing shelter, food, independence and freedom of flight. 3naj symbolizes the strong independent female character who displays her heritage proudly by wearing the batoola (face cover) as a protective golden beak. - Operating hours during the month of #Ramadan Saturday to Thursday 9am – 2pm and 8pm – 12 midnight Friday 8pm – 12 midnight - #DohaFireStation