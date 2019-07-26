موجة غضب بين زبائن متجر للملابس..والسبب هدية غير متوقعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طلبات متجر "Forever 21" للملابس، أشعلت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب.. ألواح "أتكينز" للحمية الغذائية.

ونشر العديد من المغردين على موقع "تويتر" صوراً لملابس طلبوها من موقع "Forever 21" الشهير، إذ أتت معها ألواح "أتكينز" للحمية الغذائية.

وأدى ذلك إلى إشعال جدل وغضب بين الناس، وخاصة أولئك الذين طلبوا مقاسات كبيرة، لكون البعض قد رأى أنها طريقة "فظة" وغير مدروسة، وقد تجرح بالتالي مشاعر الأشخاص الذين يرتدون مقاسات كبيرة، بينما استهزأ آخرون بردات الفعل، مبررين ذلك بـ"لذة" الحصول على الأشياء المجانية.

ولكن مار رد شركة الملابس؟

وقالت شركة "Forever 21" في بيان عبر حسابها على "تويتر" إنها "تحب مفاجأة الزبائن من حين إلى آخر بمنتجات مجانية من مصدر ثالث، من خلال طلباتهم الإلكترونية"، وأشارت الشركة إلى أنها وضعت المنتجات في كل الطلبات الإلكترونية مهما كان حجم الملابس وأنواعها لفترة محدودة.

ردود فعل مختلفة وتصريح يوضح الهدف؟ فهل تبرر الغاية الوسيلة في هذا الحدث؟