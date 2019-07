خلال مشروع "عبر المرآة" (Through the Looking Glass)، تستكشف المصورة والفنانة الإماراتية لمياء قرقاش كيفية انشغال الأشخاص بمقارنة أنفسهم بمعايير جمالية بعيدة المنال. وهي معايير ناجمة مما تغذينا به وسائل الإعلام، وأسرنا، وأقراننا أيضاً.